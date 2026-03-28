محمد الشحي: الكأس يرسخ مكانة دبي عاصمة عالمية لرياضة الفروسية

أكد محمد سعيد الشحي، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، أن انطلاق النسخة الثلاثين لكأس دبي العالمي يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، الذي شكّل المحرك الأساسي لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية لرياضة الفروسية، حتى أصبح هذا الحدث علامة فارقة في صناعة سباقات الخيل على مستوى العالم.

وأشار إلى أن نسخة هذا العام تأتي بعد استعدادات وتجهيزات على أعلى مستوى في مضمار ميدان، الذي يعد أيقونة تعكس وجه دبي الحضاري وقدرتها على تنظيم أضخم الفعاليات بكفاءة واحترافية، بما يقدّم تجربة متكاملة للحضور والمشاركين على حد سواء.

وأوضح أن كأس دبي العالمي، الذي تبلغ قيمة جوائزه أكثر من 30 مليون دولار، يستقطب نخبة الخيول والفرسان والملاك من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة تصل إلى مئات الملايين من المشاهدين، ما يضع دبي في قلب المشهد الرياضي العالمي ويعزز حضورها الدولي في هذا القطاع الحيوي.

وتوجّه محمد سعيد الشحي بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وفريق العمل على جهودهم الكبيرة في تنظيم هذا الحدث العالمي، والتي أسهمت في الوصول إلى هذا المستوى المتميز من الجاهزية والتنظيم.

وأعرب محمد الشحي عن تمنياته بالتوفيق لكل المشاركين وممثلي الإمارات، وللجواد «ميدان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي يشارك في الشوط الرئيسي، متطلعاً إلى أن يواصل تألقه ويحقق المزيد من الإنجازات، وأن يقدّم أداءً يليق بمكانة هذا الحدث العالمي ويعكس تطور سباقات الخيل في دولة الإمارات.