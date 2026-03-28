«أومبودزمان» يتصدر كوكبة قوية في النسخة الـ30 من أمسية كأس دبي العالمي

يتصدر نجم المسافات المتوسطة «أومبودزمان»، لجودلفين وحامل لقب كأس دبي الذهبية «دبي فيوتشر»، والمنافس الياباني غير المهزوم «بايرومانسر»، قائمة خيول جودلفين المشاركة في النسخة الـ30 من أمسية كأس دبي العالمي على مضمار ميدان اليوم.

وأنهى «أومبودزمان» عام 2025 بوصفه ثاني أعلى الخيول تصنيفاً في العالم، إلى جانب «فوريفر يونغ» و«كا ينغ رايزنغ» و«ماسكريد بول» و«سوفرينتي»، بعدما قدم موسماً لافتاً حقق خلاله فوزين كبيرين في برنس أوف ويلز ستيكس (فئة 1) وجودمونت إنترناشونال (فئة 1).

ويخوض الجواد المنحدر من نسل الفحل «نايت أوف ثندر»، بإشراف جون وثيدي غوسدن، أولى مشاركاته على مسافة 9 فيرلونغ في دبي تيرف (فئة 1)، بعدما خاض معظم مشاركاته السابقة على مسافة 10 فيرلونغ خلال مسيرة امتدت إلى 9 مشاركات، حقق خلالها 6 انتصارات و3 مراكز وصافة.

وحقق «أومبودزمان» فوزين في فرنسا خلال موسمه في سن الثلاث سنوات، ويعود للمشاركة خارجياً بعدما حل وصيفاً لـ«كالانداغان»، الجواد الوحيد الذي أنهى عام 2025 بتصنيف أعلى منه، في شامبيون ستيكس (فئة 1) في أسكوت خلال أكتوبر.وقال جون غوسدن:

«كانت هذه هي الخطة بالنسبة إلى أومبودزمان منذ العام الماضي. رأينا أن نمنحه بعض الراحة بعد يورك وأسكوت، ثم نأتي به إلى هنا. إنها الدورة الثلاثون لكأس دبي العالمي، وأعتقد أن الحضور مهم».وأضاف: «خاض أومبودزمان أخيراً تمريناً خفيفاً في شلمسفورد، ونحن سعداء بحالته.

أصبح الآن أكبر حجماً وأكثر قوة. لقد واصل التطور مع التقدم في العمر، ونحن بالتأكيد راضون عن الطريقة التي تطور بها بناؤه البدني. وأصبح الآن جواداً أكثر احترافية، رغم أنه لا يزال يحب النظر إلى كل شيء، إذ يملك ذهناً فضولياً للغاية ويحب اللعب».