عبدالرحمن أمين: قنوات دبي الرياضية توفر تغطية شاملة تليق بمكانة الحدث العالمي

مشيراً إلى أن القنوات تواكب الحدث سنوياً بتغطية شاملة ومميزة تعكس مكانة دبي في صدارة سباقات الخيل عالمياً.
والذي يؤكد عاماً بعد عام نجاحه واستمراريته منذ أكثر من 30 عاماً، من خلال حجم المتابعة والدعم واستقطاب نخبة الخيول العالمية».
لافتاً إلى أن التغطية ستكون متواصلة باللغتين العربية والإنجليزية عبر قنوات دبي الرياضية العام.
إضافة إلى تقديم محتوى باللغة اليابانية، نظراً لأهمية الجمهور الياباني واهتمامه الكبير بسباقات الخيل، خاصة مع تزايد حضور الخيول اليابانية.
حيث يحرصون سنوياً على التعاون مع مختلف القنوات حول العالم، بتوجيهات من إدارة دبي للإعلام، لتقديم صورة تليق بمكانة هذا الحدث العالمي.
مؤكداً أن الجمهور على موعد مع تغطية عالمية شاملة، بالتعاون مع قنوات دولية عديدة تنقل الحدث من دبي إلى مختلف أنحاء العالم.
إضافة إلى البرامج المسائية التي تستعرض تاريخ الكأس وأبرز المشاركين، إلى جانب تغطية الفعاليات الأخرى المصاحبة لهذا الحدث مثل مراسم القرعة و«مورنينغ بريك فاست» وغيرها من البرامج الأخرى.
وصولاً إلى يوم السباق الرئيسي كأس دبي العالمي بعد تغطية شاملة هذا الموسم انطلقت من كرنفال سباقات دبي وحتى مسك الختام لتغطية جوهرة كؤوس العالم.