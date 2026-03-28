عبدالرحمن أمين: قنوات دبي الرياضية توفر تغطية شاملة تليق بمكانة الحدث العالمي

أكد عبدالرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في دبي للإعلام، أن كأس دبي العالمي يمثل أحد أهم الأحداث على أجندة القنوات الرياضية.

مشيراً إلى أن القنوات تواكب الحدث سنوياً بتغطية شاملة ومميزة تعكس مكانة دبي في صدارة سباقات الخيل عالمياً.

وأضاف: «كأس دبي العالمي يعد من أبرز الأحداث لدينا، خاصة لقناة دبي ريسنج التي ارتبطت نشأتها بهذا الحدث.

والذي يؤكد عاماً بعد عام نجاحه واستمراريته منذ أكثر من 30 عاماً، من خلال حجم المتابعة والدعم واستقطاب نخبة الخيول العالمية».

وأشار عبدالرحمن أمين إلى أن التغطية يوم الحدث من الساعة الواحدة ظهراً عبر الاستوديوهات التحليلية، على أن ينطلق أول الأشواط عند الساعة 3:45 مساءً، ويختتم بكأس دبي العالمي عند الساعة 8:45 مساءً.

لافتاً إلى أن التغطية ستكون متواصلة باللغتين العربية والإنجليزية عبر قنوات دبي الرياضية العام.

إضافة إلى تقديم محتوى باللغة اليابانية، نظراً لأهمية الجمهور الياباني واهتمامه الكبير بسباقات الخيل، خاصة مع تزايد حضور الخيول اليابانية.

وكشف مدير إدارة القنوات الرياضية عن الإقبال الكبير من القنوات العالمية لنقل الحدث، بعد تلقي العديد من طلبات النقل من قنوات عالمية.

حيث يحرصون سنوياً على التعاون مع مختلف القنوات حول العالم، بتوجيهات من إدارة دبي للإعلام، لتقديم صورة تليق بمكانة هذا الحدث العالمي.

مؤكداً أن الجمهور على موعد مع تغطية عالمية شاملة، بالتعاون مع قنوات دولية عديدة تنقل الحدث من دبي إلى مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن التغطية انطلقت مبكراً لمواكبة هذا الحدث العالمي منذ مطلع الأسبوع الماضي عبر تقديم البرامج اليومية الخاصة بالكأس، من بينها البرنامج الصباحي الذي يواكب التدريبات ويستضيف أبرز المدربين العالميين.

إضافة إلى البرامج المسائية التي تستعرض تاريخ الكأس وأبرز المشاركين، إلى جانب تغطية الفعاليات الأخرى المصاحبة لهذا الحدث مثل مراسم القرعة و«مورنينغ بريك فاست» وغيرها من البرامج الأخرى.

وصولاً إلى يوم السباق الرئيسي كأس دبي العالمي بعد تغطية شاملة هذا الموسم انطلقت من كرنفال سباقات دبي وحتى مسك الختام لتغطية جوهرة كؤوس العالم.