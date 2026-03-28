ميدان يجمع العالم... كأس دبي وجهة الجماهير والعائلات في حدث استثنائي

يتجدد الموعد السنوي مع الحدث الأبرز في عالم سباقات الخيل، عندما يحتضن مضمار ميدان، اليوم، النسخة الجديدة من كأس دبي العالمي، في أمسية ينتظر أن تشهد حضوراً جماهيرياً يتجاوز 65 ألف متفرج.

في مشهد بات أحد أبرز ملامح هذا الحدث العالمي الذي تحول على مدار السنوات إلى ملتقى للجماهير والعائلات والزوار من مختلف أنحاء العالم، متجاوزاً كونه مجرد سباق خيل ليصبح تظاهرة رياضية واجتماعية متكاملة.

ويحافظ كأس دبي العالمي منذ انطلاقه على مكانته كواحد من أكبر الأحداث الجماهيرية في سباقات الخيل.

حيث تمتلئ مدرجات ميدان سنوياً بعشاق الفروسية والموضة والترفيه، في أجواء احتفالية تمتزج فيها المنافسة الرياضية بالعروض الترفيهية، إلى جانب مسابقات وجوائز مخصصة للجمهور، ما يجعل الحدث تجربة شاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والثقافة في آن واحد.

ولا يقتصر الحضور الجماهيري الكبير على كونه مؤشراً على شعبية السباقات، بل يعكس أيضاً مستوى الثقة التي تحظى بها دبي لدى الجمهور في تنظيم الفعاليات الكبرى، بفضل ما توفره من بنية تحتية متطورة.

ومنشآت رياضية حديثة، وسلاسة في الوصول إلى مواقع الأحداث والخروج منها، في نموذج تنظيمي أصبح معياراً عالمياً في إدارة الفعاليات الرياضية.

ويُعد مضمار ميدان واحداً من أفضل مضامير سباقات الخيل في العالم، لما يتمتع به من مرافق متطورة وتجهيزات حديثة تتيح استيعاب عشرات الآلاف من الجماهير في أجواء مريحة وآمنة.

وتحرص اللجنة المنظمة سنوياً على توفير تسهيلات واسعة للجمهور، تشمل تنظيم حركة النقل وتخصيص حافلات لنقل المشجعين من وإلى موقع الحدث.

إضافة إلى تجهيز مناطق خاصة للمشجعين ومواقف سيارات واسعة، بما يضمن انسيابية الحركة ويمنح الحضور تجربة مريحة تتماشى مع المستوى العالمي الذي يميز الحدث.

وأكد نادي دبي لسباق الخيل الحرص على توفير بيئة تنافسية متكاملة وفق أفضل المعايير العالمية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية، لا سيما مع المشاركة المرتقبة لنخبة الخيول والفرسان والملاك والمدربين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح علي آل علي، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل أن النسخة الجديدة لكاس دبي العالمي استثنائية ورسالة إلى العالم أن دبي ودولة الإمارات يواجهان التحديات بثقة ويسيران إلى الأمام بثبات، مشيداً بالنجاح الذي تحقق مع ختام كرنفال سباقات دبي لموسم 2025–2026.

وأضاف أن النسخة الجديدة من كأس دبي العالمي ستكون «مسك الختام» لموسم حافل بالزخم.

مشيراً إلى أن التفاعل الجماهيري الواسع والإقبال الكبير من نخبة الفرسان والملاك والمدربين يجسد رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي الوجهة الأولى والمفضلة لسباقات الخيل على مستوى العالم.

وشدد آل علي على أن الحدث يهدف إلى تقديم تجربة استثنائية للحضور والزوار والعائلات من داخل الدولة وخارجها، تجمع بين إثارة السباقات والقيم الإماراتية الأصيلة، تزامناً مع عام الأسرة 2026، ليبقى مضمار ميدان ملتقى للثقافات والعائلات وعشاق الفروسية، كما كان طوال العقود الماضية.

ومع استمرار الحضور الجماهيري الكبير عاماً بعد عام، يرسخ كأس دبي العالمي مكانته كأحد أهم المواعيد الرياضية في العالم.

وكنموذج لحدث يجمع بين الاحترافية في التنظيم، والفخامة في المنشآت، والتجربة الجماهيرية المتكاملة، ليؤكد في كل نسخة أن دبي لا تستضيف سباقاً فقط، بل تقدم مهرجاناً عالمياً يجمع العالم في ميدان واحد.