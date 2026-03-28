«ميدان» منارة الفروسية العالمية

يمثل مضمار ميدان وجهة جاذبة لعشاق الخيول حول العالم، ويحظى باهتمام كبير، نظراً لمكانته العالمية وجودته العالية، حيث يتميز بتطور مستمر ومرافق متكاملة تلبي احتياجات الفرسان وملاك الخيول، ما يوفر تحديات متنوعة لجميع السباقات، أسهمت في استقطاب نخبة الفرسان والخيل من مختلف القارات، حتى بلغ مرحلة جعلت منه رمزاً للفروسية الحديثة وبيتاً للأحداث الكبرى، مؤكداً مكانة دبي عاصمة عالمية للسباقات والفروسية.



