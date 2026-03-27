أبوبكر إقدورا ينتظر الفرحة الأولى في كأس دبي العالمي



ينتظر مالك الخيول الليبي أبو بكر إقدورا الفرحة العالمية الأولى في أمسية كأس دبي العالمي عبر مشاركته خيوله «جعفر» لسباق كحيلة كلاسيك للخيول العربية الأصيلة و«زاندفورت» في سباق جودلفين مايل، وأعرب إقدورا عن تفاؤله بحظوظ خيوله المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي، مشيراً إلى جاهزية خيوله خاصة مع «زاندفورت» لتقديم مستوى مشرف في هذا الحدث العالمي الكبير.



وأضاف إقدورا لـ«البيان» أن المشاركة في كأس دبي العالمي تمثل طموحاً كبيراً لأي مالك، متمنياً أن يحالفه التوفيق في هذه النسخة، مؤكداً أن الاستعدادات سارت بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية.



وأوضح أن الحصان «جعفر» يمتلك حظوظاً جيدة رغم بعض التحديات التي واجهته مؤخراً، قائلاً: جعفر شارك في السعودية وخاض عدة سباقات، ولم يكن محظوظاً بسبب مشقة السفر، لكن المدرب أكد جاهزيته حالياً، متمنياً أن يقدم مستوى يليق به.



وأضاف أن الإنتاج هذا الموسم مبشر، معرباً عن تطلعه لتحقيق إنجاز مميز في كأس دبي العالمي، وأن يكون التوفيق حليفه في هذا الحدث الكبير.



وعن الحصان «زاندفورت»، أكد إقدورا أنه يقدم مستويات لافتة في الفترة الأخيرة، خاصة في مشاركاته بمضمار جبل علي، مشيراً إلى ثقته في قدرته على المنافسة، مبدياً تفاؤله خاصة مع المستويات الأخيرة في ميدان وجبل علي، حيث قدم أداءً مميزاً، متمنياً أن يواصل بنفس النسق.



واختتم إقدورا حديثه بالتأكيد على صعوبة ضغط المشاركات وقصر فترة الراحة قبل السباق، معرباً عن أمله في ظهور الخيول بأفضل حالة ممكنة، رغم أن الفترة بين السباقات كانت قصيرة، وهذا يشكل تحدياً، ويتمنى أن تكون الخيول في أفضل جاهزية يوم السباق.