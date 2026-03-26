كأس دبي العالمي يوقد شمعته الـ30



تتجه أنظار العالم غداً إلى مضمار ميدان، الذي يحتضن كأس دبي العالمي، في أمسية استثنائية احتفالاً بالذكرى الـ30 بمشاركة نحو 100 خيل من نخبة خيول العالم تتنافس على إجمالي جوائز مالية يصل إلى 30.5 مليون دولار موزعة على 9 أشواط أبرزها الشوط التاسع والرئيسي، كأس دبي العالمي للخيول المهجنة الأصيلة (الفئة الأولى)، لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، بجائزة تبلغ 12 مليون دولار، وبمشاركة 9 خيول من صفوة الجياد في العالم يمثل الإمارات فيها «ميدان» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ويبرز في السباق الجواد الياباني «فوريفر يونغ» كأحد أبرز المرشحين، إلى جانب البطل المدافع عن اللقب «هيت شو».



وتدشن الأمسية فعالياتها في الساعة 3:45 ظهر السبت، عبر الشوط الأول سباق كحيلة كلاسيك (الفئة الأولى) للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، بجائزة مليون دولار برعاية «زعبيل فيد» بمشاركة 15 خيلاً.



ويقام في الشوط الثاني سباق جودلفين مايل (الفئة الثانية) للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، وجائزته مليون دولار برعاية «إعمار» وبمشاركة 12 خيلاً.



ويشهد الشوط الثالث سباق كأس دبي الذهبي من الفئة الثانية للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، وجائزته مليون دولار، برعاية «الطاير للسيارات وبمشاركة 10 خيول.



وسيكون في الشوط الرابع سباق ديربي الإمارات للخيول المهجنة الأصيلة (الفئة الثانية)، لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، وجائزته مليون دولار برعاية «جميرا» وبمشاركة 12 خيلاً.

وتصل الأمسية إلى منتصفها في الشوط الخامس، سباق القوز سبرينت للخيول المهجنة الأصيلة (الفئة الأولى)، لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، وجائزته المالية مليون ونصف دولار برعايىة «عزيزي للتطوير العقاري» وبمشاركة 13 خيلاً.



ويضم سباق دبي غولدن شاهين في الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الأولى» لمسافة 1200 متر 12 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة مليوني دولار برعاية «نخيل».



ومن المتوقع أن يشهد الشوط السابع، سباق دبي تيرف (الفئة الأولى)، لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، بجائزة 5 ملايين دولار برعاية «دي بي ورلد» وبمشاركة 11 خيلاً.



وسيكون الموعد قبل الأخير في الأمسية مع الشوط الثامن، سباق دبي شيما كلاسيك للخيول المهجنة الأصيلة (الفئة الأولى)، لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي، بجائزة 6 ملايين دولار، برعاية «لونجين» وبمشاركة 6 خيول.