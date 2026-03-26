4 أبطال يدافعون عن ألقابهم أمسية كأس دبي العالمي



يعود 4 أبطال للدفاع عن ألقابهم في أمسية كأس دبي العالمي التي تقام غداً في مضمار ميدان، والتي تشتمل على 9 أشواط بمجموع جوائز مالية يصل إلى 30.5 مليون دولار، بمشاركة أكثر من 100 خيل من نخبة خيول العالم.



ومن أبرز الخيول التي تسعى للمحافظة على اللقب، الجواد «هيت شو» لوذنان ريسنج الذي أهدى قطر لقباً تاريخياً العام الماضي في الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي، فيما يسعى «فيرست كلاس» إلى تكرار إنجازه للعام الثاني على التوالي في السباق الافتتاحي للأمسية «كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة، ويعود «دبي فيوتشر» بشعار جودلفين للدفاع اللقب في كأس دبي الذهبي تحت إشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، ويتطلع «دارك سافرون» لسلطان بن علي إلى المحافظة على لقب سباق «دبي جولدن شاهين».



ويواجه «فيرست كلاس» تحدياً كبيراً في ظل مشاركة كوكبة من نجوم الخيول العربية الأصيلة في سباق كحيلة كلاسيك من «الفئة الأولى»، لمسافة 2000 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية مليون دولار على المضمار الرملي، والذي يشهد مشاركة حصة كاملة من الخيول بواقع 16 خيلاً، حيث قلب الجواد «فيرست كلاس» لديبورا ميهالوف التوقعات في النسخة الماضية بإشراف المدرب دوج واتسون، وقيادة الفارس كونور بيسلي، بعد أن حقق اللقب بزمن قدره 2:12:65 دقيقة، وسيتجدد الصراع مع نخبة الخيول العربية، من أبرزهم «مبيد» لإسطبلات الريف بإشراف الدكتور جابر البيطار الذي حل ثالثاً في السباق ذاته العام الماضي.



كأس دبي الذهبية



ويعود «دبي فيوتشر» بشعار جودلفين للدفاع عن لقب كأس دبي الذهبية في شوط القدرة والتحمل لمسافة 3200 متر والبالغ إجمالي جوائزه مليون درهم على المضمار العشبي، بعد أن حقق اللقب في النسخة الماضية بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وقيادة الفارس سلفستر دي سوزا بزمن قدره 3:21:50 دقائق.

وحقق سعيد بن سرور لقب كأس دبي الذهبية 5 مرات مع كل من «فيراسيتي» و«سابوتيج» و«ويسبرينج جاليري» و«كافالريمان» و«دبي فيوتشر» في أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 و2025.



«جولدن شاهين»



ويتطلع «دارك سافرون» بشعار سلطان بن علي إلى المحافظة على اللقب في سباق «دبي جولدن شاهين» من الفئة الأولى للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي والبالغ إجمالي جوائزه المالية مليوني دولار، ويدخل «دارك سافرون» الذي حقق لقب النسخة الماضية بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي، في مواجهة قوية بالشوط الذي يضم 13 خيلاً من نجوم السرعة، من بينهم بطل النسخة قبل الماضية «توز» بإشراف بوبات سيمار الذي حل ثالثاً العام الماضي، ومن المتوقع أن يكون جمهور الأمسية العالمية على موعد مع واحد من أجمل الأشواط مع تجدد الصراع الثلاثي الذي يجمع بطلي النسخة الماضية مع «النصيب» الحائز على لقب سباق «مهب الشمال» في أمسية سوبر ساترداي.



المواجهة الكبرى



وفي لقاء القمة مسك ختام الأمسية على لقب كأس دبي العالمي من الفئة الأولى، لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي البالغ إجمالي جوائزه المالية 12 مليون دولار، يعود البطل «هيت شو» لوذنان ريسنغ للدفاع عن لقبه أمام 8 خيول عالمية، يتصدرهم «فوريفر يونغ» المرشح الأول بطل «بريدرز كب» وكأس السعودية، والذي يسعى إلى تعويض إخفاقه في النسخة الماضية، بجانب «ميدان» ممثل خيول الإمارات، كما تضم القائمة نخبة من الخيول الباحثة عن المجد في كأس دبي العالمي مثل «ووك أوف ستارز» و«امبيريال امبيرور».