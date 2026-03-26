الياباني ياهاجي لـ«البيان» : دبـي مـدينة الأمن والأمـــان



أكد المدرب الياباني يوشيتو ياهاجي، مدرب الجواد «فوريفر يونغ»، الذي يشارك في كأس دبي العالمي، أن وصول الفريق إلى دبي تم بسلاسة رغم التحديات، مشيداً بحفاوة الاستقبال والتنظيم في مضمار ميدان، قبل مشاركته المرتقبة في كأس دبي العالمي، متوجهاً بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما توجه بالشكر إلى نادي دبي لسباق الخيل، وهيئة الإمارات لسباق الخيل.



وأضاففي تصريحات لـ«البيان» : «نرغب في أن نظهر للعالم أن دبي مدينة آمنة، خصوصاً بعد القلق الذي أبداه البعض في وسائل الإعلام، لكن الواقع هنا مختلف تماماً، وكل شيء يسير بشكل مثالي، لقد حظينا باستقبال رائع منذ وصولنا إلى دبي، والجميع هنا أبدى سعادة بوجودنا، وهو ما يعكس حجم الاحترافية وحسن الضيافة»



جاهزية للتحدي



وعن جاهزية الجواد «فوريفر يونغ» للتحدي في كأس دبي العالمي رد المدرب الياباني قائلاً: «ندرك أننا سنكون تحت الأنظار، وأن جميع المنافسين سيضعوننا في حساباتهم، لذلك لن يكون السباق سهلاً، ولكنني أثق بقدرات الجواد، وأؤمن بأنه الأفضل، ولدينا ثقة كبيرة بجاهزيته البدنية والفنية لتقديم أداء قوي في السباق، ونأمل أن يقدم «فوريفر يونغ» الأداء المنتظر، وأن يظهر بالصورة التي تعكس إمكانياته الحقيقية».



وتنتظر الجواد «فوريفر يونغ» فرصة تاريخية في حال الفوز بكأس دبي العالمي لتصدر قائمة أعلى الخيول تحقيقاً للأرباح في التاريخ، متفوقاً على نجم هونغ كونغ «رومانتيك ووريور»، كما سيكون «فوريفر يونغ» أول حصان يجمع بين أكبر ثلاثة ألقاب عالمية على الأرضية الرملية، في حال أضاف لقب كأس دبي العالمي إلى كل من «بريدرز كب كلاسيك» و«كأس السعودية»، التي توج بها للمرة الثانية الشهر الماضي.



نجم خارق



ووصف ياهاجي حصانه بأنه نجم خارق وقال: «لقد جاء إلينا هدية، ولا يمكنني أن أعبّر بما فيه الكفاية عن امتناني لذلك، ويبدو أن ظهور «فوريفر يونغ» بعد أبطال كبار مثل «ليز غراسيو» و«كونترايل» يمثل فرصة استثنائية في مسيرة المدرب، خصوصاً أن إنجازاته حول العالم قادته إلى مستويات لم يكن يتخيل الوصول إليها».

وعن عامل الطقس قال المدرب الياباني، إن التمرين الذي خضناه، أمس، لم يكن قوياً بسبب حالة الأرضية، وكان التدريب خفيفاً، وأكثر ما يقلقه حالياً هو حالة الطقس في حال هطول أمطار غزيرة يوم السبت.



وكان «فوريفر يونغ» لمالكه الياباني سيسوما فوغيتا قد حل ثالثاً في نسخة العام الماضي من كأس دبي العالمي خلف «هيت شو»، بعد فوزه بكأس السعودية قبلها بـ42 يوماً. وعند سؤاله عما إذا كان الفوز السهل في كأس السعودية هذا العام مفيداً قال: «بصراحة هذا لا يساعد كثيراً، فالفترة الأقصر بين السباقات تكون أسهل في الحفاظ على جاهزية الحصان، وقد يصبح مرتاحاً أكثر من اللازم، خصوصاً أن سباق السعودية هذا العام لم يكن صعباً».



وعن الخطط المستقبلية قال ياهاجي، إن الخطط المستقبلية لم تحسم بعد، بما في ذلك إمكانية مشاركة الحصان على الأرضية العشبية، موضحاً أن القرار سيناقش لاحقاً مع المالك، مشيداً في الوقت ذاته بالفارس ريوسي ساكاي، كونه عنصراً أساسياً في الفريق، وقال: «ساكاي جزء مهم جداً من الفريق، ولم يكن قرار الإبقاء عليه سهلاً في البداية، لكنه تطور كثيراً من حيث المهارة والخبرة والقوة، وأصبح جاهزاً للمنافسة على أعلى مستوى».