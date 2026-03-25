كريسفورد والكبيسي والشايقي.. طموحات مشتركة قبل انطلاق شوط النخبة بكأس دبي العالمي



بين طموح الحفاظ على اللقب ورغبة التتويج الأول، وضعت قرعة كأس دبي العالمي خيول النخبة أمام تحديات استراتيجية صعبة؛ حيث تتوزع الجياد القطرية والسعودية واليابانية على بوابات الانطلاق، في مواجهة مباشرة ستحدد ملامح بطل النسخة الحالية من السباق الأغنى عالمياً. ويبرز الجواد «ميدان» حاملاً طموحات إماراتية كبيرة نحو منصة التتويج العالمية.



وعلى صعيد التحضيرات أعرب المدرب إد كريسفورد عن ارتياحه لانطلاق الجواد «ميدان» من البوابة «2»، مؤكداً أنها تشكل إضافة استراتيجية قوية تخدم طموحاتهم في المنافسة على اللقب، وتوقع أن يشهد الشوط تحولات تكتيكية سريعة وتنافسية عالية بين الخيول المشاركة، ما يتطلب استجابة فورية من الفرسان للتقدم نحو مراكز الصدارة منذ اللحظات الأولى.



من جانبه، أكد علي الكبيسي، مدير سباقات في وذنان ريسنج، أن الطموحات القطرية تتجاوز المشاركة إلى الرغبة في كتابة تاريخ جديد، إذ يسعى الجواد «هيت شو»، حامل لقب النسخة الماضية، إلى تحقيق إنجاز استثنائي بالظفر باللقب للمرة الثانية توالياً، وأشار الكبيسي إلى أن البوابة «5» تمنح الجواد موقعاً مناسباً في قلب المنافسة، رغم اعترافه بشراسة التحدي من خيول عالمية تمتلك ذات الإصرار والجاهزية.



الحضور السعودي في مواجهة الياباني



وفي سياق متصل، أوضح عبدالمنعم أحمد علي الشايقي، مدير عذبة للسباقات، أن الجواد «وولك أوف ستارز»، الذي يمثل المملكة العربية السعودية، سيبدأ رحلته من البوابة رقم «3»، واعتبر أن هذا الموقع يضع الجواد في صلب المنافسة القوية، خصوصاً في مواجهة الخيل الياباني «فوريفر يونج»، الذي يدخل السباق كمرشح أول للقب.



واختتم الشايقي حديثه بالتأكيد على أن كأس دبي العالمي ليس مجرد سباق، بل هو قمة ينتظرها الملاك والمدربون بشغف كبير سنوياً نظراً للقيمة الاعتبارية والفنية التي يمثلها بوجود صفوة الخيول العالمية، وأعرب عن أمله في أن يحالف التوفيق «وولك أوف ستارز» وبقية الخيول السعودية المشاركة لرفع راية المملكة في مختلف أشواط هذه التظاهرة العالمية الكبرى.