«ميدان» يطوي صفحة الكرنفال ويستعد لكأس دبي العالمي



اختتم كرنفال سباقات دبي فعالياته في مضمار ميدان باستضافة الأمسية الأخيرة المكونة من 8 أشواط البالغ إجمالي جوائزها 1.785.000 درهم، لتتجه الأنظار بعد إسدال الستار على الكرنفال إلى أمسية كأس دبي العالمي التي تقام يوم 28 مارس الجاري.



وشهدت الأمسية وصول «لهفتي» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم إلى الفوز السادس في مسيرتها بعد تألقها في الأمسية 16 والأخيرة من الكرنفال وتوجت «توركواز» لإسطبلات العجبان بطلة للجولة الثانية من «التاج الثلاثي العربي» فيما تفوق «راسل» بشعار آر آر آر للسباقات في الأمسية.



وحققت المهرة «توركواز» لإسطبلات العجبان التوقعات في الجولة الثانية لسباق التاج الثلاثي العربي للفئة الثالثة برعاية فزعة، بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة شارلي بونيت، في الشوط الأول لمسافة 1800 متر، محققة اللقب بزمن قدره 1.59.48 دقيقة.



وحلق «راسل» بشعار آر آر آر للسباقات، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب أيه آر أن مسجلاً زمناً قدره 1.25.61 دقيقة.



وحقق المدرب كريم رمضان أول فوز له في «ميدان» بعد فوز الجواد الذي يشرف عليه «بلو تريل» لمصطفى السيد بقيادة الفارس فرانسسكو ليندرو جوانساليفز في الشوط الثالث «ايه آر ان» لمسافة 1800 متر محققاً اللقب بزمن قدره 1.49.82 دقيقة.



الفوز الأول



وأحرز الفارس جوليس موبيان أول انتصار له في ميدان بقيادته «لهرش» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، إلى لقب الشوط الرابع «بيه اتش إيه للدعاية والإعلان» لمسافة 1900 متر للخيول المهجنة الأصيلة محققاً زمناً قدره 1.59.41 دقيقة بعد صراع مثير بفارق أقل من رأس عن «مون بليد».



وأهدى «أركافست» وذنان للسباقات فوزاً ثميناً في ختام الكرنفال، بإشراف حمد الجهيني، وقيادة باتريك دوبس جدارته بإحراز لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر «بيه أتش آى للدعاية والإعلان» مسجلاً زمناً قدره 1.36.05 دقيقة.



تألق «لهفتي»



وتألقت «لهفتي» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة سيلفستر دي سوزا، في الشوط السادس على لقب «زوهو» لمسافة 1200 متر مسجلة زمناً قدره 1.11.78 دقيقة بفارق رقبة عن «بيلي ويبستر».



وحصد «ويل سكارليت» لرباح للسباقات، بإشراف سايمون وإد كريسفورد، وقيادة راي داوسن، لقب «التوحد في السباقات» في الشوط السابع لمسافة 2410 أمتار مسجلاً زمناً قدره 2.32.90 دقيقة.



واختتمت الأمسية بفوز «دايموند ديلر» لعذبة للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، بلقب «بن غاطي للتطوير العقاري» في الشوط الثامن لمسافة 1600 متر مسجلاً زمناً قدره 1.38.03 دقيقة.