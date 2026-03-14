مضمار جبل علي يودع موسمه بـ 7 سباقات في الأمسية الختامية



برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يسدل الستار الأحد، على فعاليات موسم مضمار جبل علي لسباقات الخيل، بإقامة المهرجان الختامي للمضمار الأصفر المكون من 7 أشوط، بمشاركة 104 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة.



ويدشن تحدي الخيول العربية الأصيلة فعاليات الأمسية على لقب كأس بورشه في الشوط الأول لمسافة 1200 متر، للخيول المبتدئة بعمر 4 سنوات فقط من الإنتاج المحلي في الإمارات، بمشاركة 16 خيلاً، ومن أبرز المرشحين «إيه إيه وهاج» و«سلطان بينونة» و«إيه إف تطفو».



كأس جبل علي



ويشهد سباق كأس جبل علي الرمضاني في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، مشاركة 16 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة بعمر 3 سنوات فما فوق، أبرزها «صارم».



ويتنافس في شوط السرعة على لقب كأس ESS للخيل المبتدئة لمسافة 1000 متر، 14 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق، ومن أبرز المرشحين «ماتشابل» و«ورويال كورسبوندنت».



ويستقطب كأس كينلاند للخيل المبتدئة في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، 14 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق، يتصدرها صاحب الأرض «سليط».

ويسعى «زاندفورت» إلى مواصلة انتصاراته، بخوضه التحدي في الشوط الخامس «كأس كينلاند» لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ من عمر 3 سنوات فما فوق، ويشهد السباق مشاركة 12 خيلاً.



ويشهد الشوط السادس «جائزة بنك دبي التجاري» لمسافة 1800 متر «تكافؤ»، مشاركة 16 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، ومن أبرز المرشحين «فياض».



ويسدل الستار على الأمسية في الشوط السابع الختامي «كأس تاتر سالز» لمسافة 1950 متراً، للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ من عمر 3 سنوات فما فوق، بمشاركة 16 خيلاً، يتصدرها «موهوب» بالشعار الأصفر، الذي يتطلع إلى تكرار انتصاره في المضمار العائلي.



ورحب محمد الأحمد مدير مضمار جبل علي، بالضيوف والمشاركين في الأمسية الختامية بالمضمار الأصفر، في أجواء رمضانية مميزة، تشهد المبادرة السنوية «فطوركم علينا»، مؤكداً جاهزية المضمار الأصفر لاستضافة حفل الختام، والمتوقع أن يشهد منافسات قوية، بعد موسم مثير في مختلف السباقات.