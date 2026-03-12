المدرب الأمريكي واتسون: الإمارات الأكثر أماناً وأعيش فيها منذ 32 عاماً



لم تكن الإمارات مجرد وجهة للعمل أو التدريب للعديد من العاملين في مجتمع الفروسية وسباقات الخيل، بل أصبحت البيت الثاني والملاذ الآمن لكثير من الملاك والمدربين والفرسان، ومن بينهم المدرب الأمريكي دووج واتسون، الذي أكد ثقته الكبيرة بالإمارات، في ظل الأوضاع الراهنة.



وقال واتسون لـ «البيان»، إنه يعيش في الإمارات منذ نحو 32 عاماً، بصفته مدرباً في سباقات الخيل، ويفضّل البقاء في الدولة خلال هذه الفترة، على العودة إلى بلده، لما يشعر به من أمن واستقرار، مشيراً إلى أنه يزور بلده عادة خلال فصل الصيف، لكنه يفضّل أن يكون في الإمارات خلال هذه المرحلة، بدلاً من القلق بشأن الأمان في الولايات المتحدة.



وأضاف المدرب الأمريكي أن هذه الثقة مبنية على معرفته الكبيرة بحرص الإمارات على أمن واستقرار المواطنين والمقيمين على أرضها، حيث تقوم الحكومة بعمل كبير في إبقاء الجميع على اطلاع بالتطورات، مؤكداً ثقته في الإجراءات المتخذة، وشعوره بالارتياح لوجوده في الإمارات في الوقت الحالي.



ولفت واتسون إلى أن الإمارات بالنسبة له مكان رائع للعيش، مؤكداً أنه لا يشعر بالقلق خلال هذه الفترة، وأن ثقته بالحكومة كبيرة، ويشعر بالطمأنينة لوجوده في الدولة.



ويعد دووج واتسون من المدربين البارزين في سباقات الخيل على مستوى الإمارات والمنطقة، حيث حقق العديد من الإنجازات، بإحراز ألقاب رفيعة في مختلف المضامير، أبرزها ميدان وجبل علي، وغيرها من المضامير في الدولة.