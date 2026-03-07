85 خيلاً في الأمسية العاشرة لمضمار جبل علي



يستضيف مضمار جبل علي، الأحد، الأمسية العاشرة للمضمار الأصفر بمشاركة 85 خيلاً تتنافس في 7 أشواط تتصدرها 3 بطولات رئيسية أبرزها جبل علي كلاسيك، وجبل علي ديستاف، والوصل كلاسيك.



ويشهد الشوط الثالث والرئيس لمسافة 1400 متر على لقب جبل علي كلاسيك «شروط» للخيول المهجنة الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، مشاركة 8 خيول، برعاية طيران الإمارات «سباق داعم التحفيزي»، ومن أبرز المرشحين «نيو سنشري» و«راوي» و«مورننج».



ويضم الشوط الخامس لمسافة 1600 متر نخبة من المهرات في سباق جبل علي ديستاف «شروط» بعمر ثلاث سنوات فقط، بمشاركة 8 خيول، برعاية أي آر أم القابضة «سباق داعم التحفيزي»، وأبرز المرشحات «تجاريد» و«شيز اسنشال» و«دوزالا».



ويضم الشوط السادس لمسافة 1600 متر سباق الوصل كلاسيك «شروط» 11 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط، بمشاركة 11 خيلاً، وقيمة جائزته 200 ألف درهم برعاية أي آر أم القابضة «سباق داعم التحفيزي».



الخيول العربية



ويدشن الأمسية تحدي الخيول العربية الأصيلة في الشوط الأول لمسافة 1200 متر بمشاركة 16 خيلاً في سباق تكافؤ عمر أربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، على لقب كأس بورشه، ويقام الشوط الثاني لمسافة 1000 متر بمشاركة 16 خيلاً في سباق تكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب الشعفار للاستثمار.



ويتنافس في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر 12 خيلاً في سباق تكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب كأس مضمار سباق نيوبري «سباق داعم التحفيزي».

ويسدل الستار على الحفل في الشوط السابع لمسافة 1950 متراً بمشاركة 14 خيلاً للخيول المهجنة الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب بنك دبي التجاري.