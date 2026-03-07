«النجم» يلمع في ميدان ويحصد لقب «رأس الخور»



استعاد الجواد «النجم»، بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بريقه في مضمار ميدان بعد إحرازه لقب «رأس الخور» في الأمسية الـ15 وقبل الأخيرة من موسم كرنفال سباقات دبي، التي أقيمت برعاية إعمار بمشاركة نخبة من الخيول تنافست في 8 أشواط متنوعة على جوائز إجمالية بلغت 2.5 مليون درهم، فيما تألق «ديسبيرت هيرو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بعد فوزه بلقب «إعمار مومنتوم هانديكاب».



وحسم «النجم» بقيادة الفارس راي داوسون، وبإشراف المدرب مايكل كوستا، لقب الشوط الرئيسي للأمسية سباق «رأس الخور» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي للفئة الثالثة، مسجلاً زمناً قدره 1.23.02 دقيقة بفارق طولين ونصف الطول عن وصيف النسخة الماضية «ميستريوس نايت» لجودلفين.



وافتتح الفارس داوسون ثنائيته في الأمسية بعد قيادته الجواد «منير دو سولي» لأحمد سعيد المزروعي للفوز بسباق «مزرعة الروية» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، مسجلاً زمناً قدره 1.43.45 دقيقة.



وتألق «سيروكو ويندز» لأبوبكر اقدورا، بإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة الفارس ريتشارد مولن، في الشوط الثاني بعد فوزه بسباق «إعمار سيرج هانديكاب» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي، مسجلاً زمناً قدره 1.23.91 دقيقة.



وحقق «إنفولفمنت» بشعار سلطان علي السبوسي، بإشراف سيمون وإيد كريسفورد وقيادة الفارس البرازيلي سيلفستر دي سوزا لقب سباق «داون تاون داش هانديكاب» في الشوط الثالث لمسافة 1900 متر على المضمار العشبي، مسجلا زمنا قدره 1.55.19 دقيقة.



واقتنص «ديسبيرت هيرو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب «إعمار مومنتوم هانديكاب» في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على العشب، بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس برناردو بينيرو، مسجلاً زمناً قدره 1.11.12 دقيقة.



وأضاف «اليابري» لجمعة مبارك الجنيبي الثنائية للمدرب مصبح المهيري والفارس ريتشارد مولن، بعد فوزه بلقب سباق «إعمار تشامبيونز ستيكس» في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر على الرمل، مسجلاً زمناً قدره 2.18.20 دقيقة.



وظفر «أونست ديزرت» لمكتوم سلطان السبوسي بلقب «نكست مايل» من إعمار في الشوط السابع المخصص للخيول عمر ثلاث سنوات لمسافة 1200 متر، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش، وبقيادة الفارس كونور بيسلي، مسجلاً زمناً قدره 1.12.22 دقيقة.



وفاز الجواد «فيركورس» لـ«الليث ريسنغ» بآخر ألقاب الأمسية «إعمار فيلوسيتي هانديكاب» بقيادة سلفستر دي سوزا، وإشراف أنطونيو سنترا وجوليو أولاسكواجا، مسجلاً زمناً قدره 1.24.54 دقيقة.