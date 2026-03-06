أجواء مميزة في كرنفال سباقات دبي بمضمار ميدان



استضاف مضمار ميدان العالمي، مساء الجمعة، الأمسية الخامسة عشرة من «كرنفال سباقات دبي» برعاية «إعمار»، وسط أجواء مميزة وحضور لافت لعشاق سباقات الخيل، حيث شهد الحفل مشاركة نحو 111 خيلاً تنافست في ثمانية أشواط على إجمالي جوائز مالية بلغت 2.525.000 درهم.



وتصدر المشهد سباق «رأس الخور» للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الثالثة» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، إضافة إلى سباق «مزرعة الروية» للخيول العربية الأصيلة «الفئة الثانية» وتضمنت الأمسية العديد من الفعاليات المصاحبة وسط تفاعل من جماهير ومحبي سباقات الخيل.