«آي نيد يو» لجودلفين تختبر قدراتها الكلاسيكية في اليابان



تطارد «آي نيد يو» لجودلفين لقب «هوتشي هاي فيليز ريفيو» للفئة الثانية على مضمار هانشين في اليابان، يوم السبت، حيث تتطلع مهرة الشعار الأزرق الملكي إلى تعزيز حظوظها التأهل إلى سباق «أوكا شو».



وتعد المهرة التي تتدرب بإشراف كيجي يوشيمورا، من نسل الفحل «فاين نيدل»، ثاني خيول عائلتها التي تشارك في هذه المحطة التأهيلية للسباقات الكلاسيكية، بعدما حلت أختها غير الشقيقة «إمبروغليو» في المركز الرابع في نسخة العام الماضي.



وافتتحت «آي نيد يو» مشاركاتها بالفوز على مضمار شوكيو في أغسطس، ثم خسرت بفارق يزيد قليلاً على نصف طول عندما حلت رابعة في سباق سماح على مضمار كيوتو، قبل أن تختتم موسمها في سن السنتين بحلولها خامسة في سباق مماثل على مضمار شوكيو.



وتخوض «آي نيد يو» أولى مشاركاتها في السباقات المصنّفة بعد مشاركتين في سباقات ليستد على مضمار كيوتو، حيث جاءت خامسة في كوباي ستيكس في يناير، قبل أن تحل ثالثة في إلفين ستيكس في الشهر التالي.