نسرين الوثبة تخطف الأنظار في مضمار العين



تألقت الفرس (نسرين الوثبة) لياس للسباقات، بإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل وبقيادة الفارس جوليس موبيان، لتنتزع الفوز بكأس الشوط السادس لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، والمخصص لخيول إنتاج الإمارات عمر 4 سنوات فما فوق، ونجحت الفرس في حسم المنافسة بتفوق لافت على 14 خيلاً شاركت في الشوط، لتكون أحد أبرز عناوين الأمسية الحادية عشرة لسباقات نادي العين للفروسية والرماية بمضماره الرملي يوم الخميس.



وشهدت الأمسية، التي تضمنت 8 أشواط بمشاركة 114 خيلاً وبإجمالي جوائز 535 ألف درهم، توهجاً استثنائياً للمدرب إبراهيم الحضرمي الذي حقق رباعية (سوبر هاتريك)، عززت رصيده في صراع صدارة بطولة المدربين ليصل إلى 36 فوزاً ليقلص الفارق إلى 3 انتصارات فقط عن المتصدر بوبات سيمار، كما سجل الفارس راي داوسون ثلاثية (هاتريك) ليضع بصمته على نتائج السباق.



وفي الشوط الافتتاحي لمسافة 2000 متر، (إنتاج الإمارات) حقق الجواد (مكين) فوزاً مستحقاً للأصايل بإشراف المدرب أنطوني جميل، وقيادة سام هتشكوت، وبدأ المدرب إبراهيم الحضرمي سلسلة انتصاراته في الشوط الثاني عبر المهر (مونتكريستو) لسلطان الشامسي بقيادة راي داوسون.



وفي الشوط الثالث أكد الجواد (مكنون) للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، جدارته بالفوز، مانحاً الثنائية للمدرب جاميل والفارس هتشكوت، وواصل الثنائي (الحضرمي وداوسون) التألق في الشوط الرابع، وقادا الجواد (مجاز) لعبدالله المشايخي للفوز بلقب الشوط المخصص للخيول التي لم تفز بسباقين، بينما فرض (نشمي الحصن) للمالك والمدرب غدير المنصوري سيطرته على الشوط الخامس.



وفي الشوط السابع لمسافة 1000 متر منح الفارس عبدالعزيز البلوشي المدرب إبراهيم الحضرمي الفوز الثالث ( هاتريك) بقيادة المهرة (سهرلاو) لماجد المعمري إلى خط النهاية في المركز الأول، واختتم الحضرمي ليلته بالسوبر هاتريك في الشوط الثامن والرئيس عبر الفرس ( جمرا إس بي) لعبدالله المشايخي، وبقيادة راي داوسون الذي أكمل بدوره الثلاثية (هاتريك) في الأمسية.

وفي الختام توج الفائزين كل من فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة المشرف العام للسباقات، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي فاروق مدير الفروسية بنادي العين، وسط حضور جماهيري غفير غصت به مدرجات المضمار الرملي.