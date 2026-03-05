«مربان» و«ميستريوس نايت».. «كلاكيت يتجدد» على لقب «رأس الخور» بميدان



يستضيف مضمار ميدان العالمي مساء الجمعة، أمسية كرنفال سباقات دبي برعاية «إعمار» وبمشاركة نحو 111 خيلاً تتنافس في 8 أشواط على إجمالي جوائز مالية بقيمة 2.525.000 درهم أبرزها بطولة رأس الخور «الفئة الثالثة» للخيول المهجنة الأصيلة وبطولة مزرعة الروية للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية.



وتتجدد المواجهة بين «مربان» و«ميستريوس نايت» في الشوط السادس والرئيس على لقب «رأس الخور» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، والذي يشهد مشاركة 13 خيلاً من الخيول المهجنة في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز مالية بقيمة 850 ألف درهم، حيث تفوق «مربان» في مواجهتين سابقتين على لقب «رأس الخور» و«سباق الفهيدي» العام الماضي كما يضم سباق التنافس «دبي تريجر».



وتحدث شارلي أبلبي عن مشاركة «ميستريوس نايت» وقال إنه يحب مسافة 7 فيرلونغ «1400 متر» في ميدان ويدخل هذا السباق في حالة جيدة، مشيراً إلى أنه في قلعة الفهيدي، سلك مساراً خارجياً بعض الشيء، وهناك احتمال أن يتكرر الأمر مرة أخرى مع انطلاقه من البوابة رقم 13، وإذا حصل على مسار مناسب، فسيكون حاضراً بقوة عند خط النهاية.



وأكد سعيد بن سرور أن «دبي تريجر» قدمت أداءً جيداً في بالانشين، إذ لم تناسبها مسافة 9 فيرلونغ لكنها واصلت المحاولة حتى النهاية، والعودة إلى 7 فيرلونغ ستساعدها، رغم أنها ستواجه هذه المرة منافسين من الذكور، ولكنها مهرة قوية تبذل أقصى ما لديها دائماً، ويأمل أن تقدم أداءً جيداً آخر.



ويدشن فعاليات الحفل الشوط الأول لمسافة 1600 متر «عشبي» على لقب سباق مزرعة الروية برعاية إعمار، للخيول العربية الأصيلة من الفئة الثانية بمشاركة 16 خيلاً من الخيول بعمر 5 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 300.000 درهم، وأبرز المرشحين «سعود» إضافة إلى «جعفر» حامل اللقب في النسخة الماضية.



ويشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر «رملي» مشاركة 16 خيلاً تتنافس على لقب سباق «إعمار سيرج» من فئة تكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 190.000 درهم.



ويشارك 12 خيلاً في الشوط الثالث لمسافة 1900 متر على المضمار العشبي يتنافسون على لقب سباق «داون تاون داش» من فئة تكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 250.000 درهم.



ويضم الشوط الرابع لمسافة 1200 متر «عشبي» 15 خيلاً يتنافسون على لقب سباق إعمار مومينتوم «تكافؤ»، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 250.000 درهم.



ويعد الشوط الخامس أطول أشواط الأمسية لمسافة 2200 متر «رملي» ويحمل اسم سباق إعمار تشامبيون ستيكس بمشاركة 9 خيول من الخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وتبلغ جوائز الشوط 300.000 درهم.



ويشهد الشوط السابع لمسافة 1200 متر رملي مشاركة 14 خيلاً على لقب سباق نيكست مايل من إعمار «شروط»، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 210.000 درهم.

ويسدل الستار على الأمسية في الشوط الثامن لمسافة 1400 متر (عشبي) على لقب سباق إعمار فيلوسيتي تكافؤ بمشاركة 16 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 175.000 درهم.