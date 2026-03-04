8 أشواط مثيرة في السباق الحادي عشر لمضمار العين



يستعد نادي العين للفروسية والرماية لاحتضان سباقه الحادي عشر لهذا الموسم، في الرابعة والنصف مساء الخميس، في أمسية حافلة، تتأهب خلالها 114 خيلاً من الخيول العربية الأصيلة للتنافس خلال 8 أشواط مثيرة، سعياً للفوز بألقاب الحفل، ونيل جوائزه المالية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 535 ألف درهم.



ويفتح النادي أبوابه لاستقبال الزوار بدءاً من الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وتبدأ مسابقة الترشيحات من الشوط الأول وحتى السابع، ويُتاح لكل متسابق تعبئة 5 استمارات، علماً بأن الساعة الرابعة عصراً هي الموعد النهائي لتوزيعها، على أن تكون الرابعة والربع آخر موعد لتسلم الاستمارات المعبأة.



تبدأ الأمسية بالشوط الأول للخيول (إنتاج الإمارات) في سباق (تكافؤ) لمسافة 2000 متر. ويشهد هذا الشوط منافسة محتدمة بين 15 خيلاً، يبرز منها الجواد (إيه إف الحازم) كمرشح للقب، ينافسه (ماكن)، و(ملك العز)، ويستمر التنافس في الشوط الثاني المخصص للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، حيث يتطلع الجواد (وهاج) للصدارة، لكن مهمته لن تكون يسيرة، في وجود منافسين أقوياء آخرين، مثل (مليح)، والجواد (متماسك) وغيرهما.



ترتفع نسبة الإثارة في الشوط الثالث (تكافؤ)، المخصص للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 2000 متر، ويشهد صراعاً قوياً على اللقب بين عدد من الخيول القوية، مثل (ساري)، و(صلب)، و(انديز داي)، أما الشوط الرابع، فيجمع الخيول عمر 5 سنوات فما فوق، التي لم تفز في سباقين، لمسافة 1800 متر، وتبرز الفرس (ضياء) كواحدة من أقوى المرشحين للفوز، ينافسها (نشوان)، و(إتش إم جازي).



خصص الشوط الخامس لخيول (الإنتاج المحلي) (تكافؤ) لمسافة 1600 متر، ويبرز في مقدم الترشيحات الجواد (جاب ينشد)، و(نشمي الحصن)، و(جاب ملاوح)، وفي الشوط السادس، يستمر تحدي خيول الإنتاج المحلي لمسافة 1400 متر، وتتجه الأنظار نحو الجواد (جليل)، و(مبادر)، و(نسرين الوثبة)، وتنتقل الإثارة في الشوط السابع إلى مسافة السرعة 1000 متر، وتهيمن على قائمة الترشيحات الفرس (إيزي لاب) و(إيه آر موج)، و(إس إس روعة)، ويختتم الحفل بالشوط الثامن الرئيس، حسب العمر والنتائج لمسافة السرعة 1000 متر، ويتصدر المشهد الجواد (مسعود الخالدية)، و(إيه إف يتوعد)، و(جاب حداد).