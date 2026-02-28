«ميدان» يحلق بلقب بطولة آل مكتوم كلاسيك في أمسية «الإمارات سوبر ساترداي»





خطف «ميدان» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب بطولة آل مكتوم كلاسيك في أمسية «الإمارات سوبر ساترداي»، في مضمار ميدان العالمي، بمشاركة نخبة من الخيول تنافست في 9 أشواط على جوائز مالية، تجاوزت 10 ملايين درهم.



وتُعد الأمسية، التي أقيمت برعاية طيران الإمارات بمثابة بروفة مصغرة لأمسية كأس دبي العالمي، المقررة في 28 مارس المقبل.



وحصد «ميدان» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس والرئيسي «بطولة آل مكتوم كلاسيك» للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الثانية» لمسافة 2000 متر، بإشراف سايمون وإد كريسفورد، وقيادة وليام بيوك، في زمن بلغ 2:04.53 دقيقة، ليخطف بطاقة التأهل المباشرة إلى كأس دبي العالمي.



وأكد «ريبيلز رومانس» لجودلفين نجوميته بعد فوزه ببطولة دبي مدينة الذهب في الشوط السابع لمسافة 2410 أمتار «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الثالثة»، ليحقق اللقب، بقيادة وليام بيوك، وإشراف شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً بلغ 2:28.73 دقيقة.



وفاز «فلاح» بلقب الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى» الجولة الثالثة من بطولة آل مكتوم، لمسافة 2000 متر «رملي» للسيد شهاب بن حارب آل سعيد، بإشراف أحمد البلوشي، وقيادة المعتصم البلوشي، وحقق فوزه في زمن بلغ 2:15.91 دقيقة.



وحققت «بيانا» لقب الشوط الثاني للمهرات «جميرا 1000 جينيز» لمسافة 1600 متر «عشبي»، لإس سي إي إيه هاراس دي فوريت، بإشراف نيكولاس كولوري، وقيادة ستفان باسكوير، مسجلة زمناً قدره 1:38.48 دقيقة.



وكسب «نيتف أبروتش» لقب الشوط الثالث لسباق ند الشبا تيرف سبرنت للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الثالثة» لمسافة 1200 متر «عشبي»، لمالكه حمدان حرمش، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي، مسجلاً زمناً بلغ 1:09.45 دقيقة.



وانتزع «النصيب» لقب الشوط الرابع بطولة مهب الشمال لمسافة 1200 متر «رملي» لمحمد عبدالله الشحي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سلفستر دي سوسا، مسجلاً زمناً قدره 1:11.31 دقيقة.

وتألق «قدوة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر «عشبي»، بعد فوزه بلقب بطولة سنجسبيل ستيكس للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الثانية»، بإشراف سايمون وإد كريسفورد وقيادة ريان مور، مسجلاً زمناً بلغ 1:53.71 دقيقة.



وحصد «كومشينر كينغ» لفيصل القحطاني لقب الشوط الثامن «برج نهار» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر «رملي» «للفئة الثالثة» بقيادة تاغ أوشي، وإشراف بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.36.85 دقيقة.



واقتنص «تايتل رول» لقب آخر أشواط الأمسية سباق جميرا 2000 جينيز الشوط التاسع لمسافة 1600 «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم»، بقيادة ريان مور، وإشراف سايمون وايد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1.36.31 دقيقة.