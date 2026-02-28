«إلى متى» يحرز لقب سباق «الميل» في مضمار أبوظبي



توج المهر «إلى متى» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب سباق الميل في الشوط السابع من الحفل الثاني عشر، الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء أمس، وتألف من 7 أشواط مثيرة، بلغ إجمالي جوائزها المالية 525 ألف درهم.



وجاء فوز «إلى متى» بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف مايكل كوستا، في الشوط المخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق، والذي بلغت جائزته 66 ألف درهم.



وشهد الحفل فوز الجواد «زهير» العائد إلى ياس للسباقات بلقب «مسار المجد» في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي وإشراف ماجد الجهوري.



وأحرز «ماجيك تتش» لإسطبلات العجبان لقب الشوط الخامس من سباق «سرعة الريح» لمسافة 1400 متر بقيادة ساندرو بايفا وإشراف عبدالله الحمادي.



وفاز «كانتي دو بوزلس» لأبوظبي للسباقات بلقب الشوط الثاني لمسافة 2200 متر الأبرز والأغلى في الحفل بجائزة قدرها 125 ألف درهم، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف سيف المرر.



وأحرز «عذبي الشحانية» للسليطي للسباقات لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2200 متر في الشوط الأول الذي بلغت جائزته 70 ألف درهم، بقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي وإشراف سليمان الغنيمي.



وفي الشوط الثالث من سباق «الاتحاد» لمسافة 2200 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة فاز «ياسا» العائد إلى محمد عبدالله عبدالرحمن بلقب السباق البالغة جائزته 66 ألف درهم، بقيادة برناردو بيينيرو وإشراف حمد المرر.



وأحرز «زاباتا» لأحمد علي الصابري لقب سباق الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة، بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف سلمان الصابري.