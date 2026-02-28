100 خيل في الأمسية الرمضانية بمضمار جبل علي







يستضيف مضمار جبل علي الأمسية الرمضانية في المحطة العاشرة ضمن فعاليات الموسم الجاري للمضمار الأصفر، بمشاركة 100 خيل من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة تتنافس على 7 ألقاب أبرزها الشوط الخامس والرئيس «كأس كينلاند – داعم» لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ بعمر 3 سنوات فما فوق، بمشاركة 10 خيول يتصدرها «صائد» الذي يتطلع إلى مواصلة سلسلة انتصاراته.



ويدشن الحفل الشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات من إنتاج الإمارات، على لقب كأس بورشه، بمشاركة 16 خيلاً، ويحمل الشوط الثاني اسم «مهرجان رمضان ستيكس داعم» لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ بعمر 3 سنوات فما فوق، بمشاركة 16 خيلاً.



ويشهد الشوط الثالث «إي اس اس» لمسافة 1000 متر مشاركة 15 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات فما فوق، وتتنافس 14 خيلاً على لقب الشوط الرابع «كأس كينلاند» لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات فما فوق.



ويجمع الشوط السادس «كأس بنك دبي التجاري» لمسافة 1800 متر، 16 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة في شوط التكافؤ للخيول بعمر 3 سنوات فما فوق، فيما يسدل الستار على الحفل في الشوط السابع «كأس تتارسالز» لمسافة 1950 متراً، للخيول المهجنة الأصيلة من فئة تكافؤ بمشاركة 13 خيلاً بعمر 3 سنوات فما فوق.



جاهزية



وأكد محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي جاهزية المضمار الأصفر لاستقبال جماهير وزوار المضمار الأصفر في أمسية رمضانية مميزة تشمل الاستمتاع بأجواء السباقات قبل موعد الإفطار عند الغروب، مشيراً إلى أنه بعد نجاح التجربة في الأعوام الماضية والتي اشتملت على مبادرة «فطوركم عندنا» سيحتضن مضمار جبل علي هذا الموسم أمسيتين لتكرار التجربة التي لاقت استحسان جماهير المضمار الأصفر، خصوصاً وأنه تم إعداد برنامج السباق بما يتماشى مع شهر رمضان بحيث تنطلق الفعاليات في وقت متأخر قليلاً عن الموعد السابق قبل رمضان وبعد الانتهاء من مراسم التتويج من الشوط الختامي بربع ساعة سيكون موعد الإفطار.