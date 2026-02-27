«سوبر ساترداي» ترسم ملامح كأس دبي العالمي



تتجه الأنظار السبت إلى مضمار ميدان العالمي الذي يستضيف أمسية «الإمارات سوبر ساترداي» والتي ترسم ملامح الطريق إلى كأس دبي العالمي باعتبارها بروفة قوية قبل الأمسية العالمية التي ستقام يوم 28 من الشهر المقبل، ويشتمل حفل «الإمارات سوبر ساترداي» على 9 أشواط بمشاركة 94 خيلاً من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة تتنافس على جوائز مالية تتجاوز 10 ملايين درهم برعاية «طيران الإمارات».



وستكون ضربة البداية مع تحدي «آل مكتوم» الجولة الثالثة للخيول العربية الأصيلة «للفئة الأولى» لمسافة 2000 متر «رملي» بمشاركة 14 خيلاً من الخيول من عمر 5 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 600.000 درهم، ومن أبرز المرشحين «مبيد» بطل النسخة الماضية الذي يدافع عن اللقب هذا العام ومن المرشحين أيضاً «فلاح» و«طارق».



ويدشن «سباق المهرات» منافسات الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر «عشبي» على لقب سباق جميرا 1000 جينيز «قوائم» بمشاركة 8 مهرات بعمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 800.000 درهم، ومن أبرز المرشحات «فيري أوك» و«تايفو» و«ترو تيست».



سباق «ند الشبا»



ويعد سباق ند الشبا تيرف سبرنت للفئة الثالثة في «الشوط الثالث» لمسافة 1200 متر «عشبي» من أهم الأشواط المؤهلة إلى كأس دبي العالمي والذي تبلغ جائزته 1.200.000 درهم، باعتباره محطة عبور لسباق القوز سبرينت «للفئة الأولى»، وتشارك في الشوط 16 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، ومن أبرز الأسماء المرشحة «مونتيل» و«راييفكا» و«سمبول أوف أونر».



ويشهد الشوط الرابع سباق مهب الشمال للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثالثة لمسافة 1200 متر «رملي» مشاركة 10 خيول من عمر 3 سنوات فما فوق، تتنافس على إجمالي جوائز مالية 1.200.000 درهم للشوط الذي يعد محطة لسباق دبي جولدن شاهين «للفئة الأولى»، ومن أبرز المرشحين «ورلد ريكورد» و«توز» و«النصيب».



وسيشهد الشوط الخامس لمسافة 1800 متر «عشبي» منافسة ساخنة على لقب سباق «سنجسبيل ستيكس» للخيول المهجنة الأصيلة «للفئة الثانية» بمشاركة 8 خيول بعمر 3 و4 سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز بقيمة 1.400.000 درهم، ويتصدر الترشيحات «ملجوم» الذي يتطلع لخطف بطاقة التأهل إلى سباق دبي تيرف للفئة الأولى، إضافة إلى «الاكازي» و«هولواي بوي».



سباق «آل مكتوم»



ويعد الشوط السادس سباق آل مكتوم كلاسيك للخيول المهجنة الأصيلة «للفئة الثانية» من أقوى أشواك الأمسية لمسافة 2000 متر «رملي» وقيمة جائزته 1.700.000 درهم، بمشاركة 10 خيول بعمر 3 و4 سنوات فما فوق، تسعى إلى حصد بطاقة التأهل إلى سباق كأس دبي العالمي «الفئة الأولى»، ومن أبرز المرشحين «مندلسون باي» و«ووك أوف ستارز» و«هارت أوف أونر».



ويتصدر «ريبلز رومانس» الترشيحات في الشوط السابع لمسافة 2410 أمتار «عشبي» على لقب سباق دبي مدينة الذهب للخيول المهجنة الأصيلة «للفئة الثالثة» البالغ قيمة جائزته 1.400.000 درهم، حيث يسعى الرحالة العالمي إلى حصد بطاقة العبور لسباق لونجين دبي شيماء كلاسيك «للفئة الأولى».



وتنافس 11 خيلاً في الشوط الثامن «برج نهار» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر «رملي» «للفئة الثالثة» للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 1.200.000 درهم، ومن أبرز المرشحين «كومشينر كينغ» و«هيبنوس» و«ماونت كوسيياسكو».



ويسدل الستار على الأمسية عبر سباق جميرا 2000 جينيز الشوط التاسع لمسافة 1600 «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» بعمر 3 سنوات، والبالغ قيمة جائزته 800.000 درهم، ويشارك في الشوط الختامي 9 خيول من أبرزها «توك أوف نيويورك» و«باسيفك أفنيو» و«ليغالايزد».