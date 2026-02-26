101 خيل في الحفل الثاني عشر بمضمار أبوظبي



يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية مساء الجمعة الحفل الثاني عشر في موسمه الحالي، والذي يتألف من 7 أشواط قوية بمشاركة 101 خيل تتنافس على جوائز مالية بقيمة 525 ألف درهم، وستكون البداية عند الرابعة عصراً بسباق كأس الوثبة لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 خيلاً وجوائز تبلغ 70 ألف درهم.



ويشهد الشوط الثاني التحدي الأبرز في الحفل، بسباق للخيول العربية الأصيلة عمر 5 سنوات فما فوق لمسافة 2200 متر، فئة القوائم، بمشاركة 10 من نخبة الخيول، وتبلغ جائزته 125 ألف درهم، ويقام في الشوط الثالث سباق «الاتحاد» لمسافة 2200 متر، بمشاركة حصة كاملة من الخيول التي لم يسبق لها الفوز في المضامير المختلفة، وتسعى لبلوغ منصات التتويج والفوز بجوائز قدرها 66 ألف درهم.



وفي الشوط الرابع، يتنافس 16 خيلاً على لقب سباق «مسار المجد» تكافؤ لمسافة 1600 متر، بجائزة مالية قدرها 66 ألف درهم، أما الشوط الخامس فتتنافس فيه خيول الإنتاج المحلي «توليد الإمارات» وعددها 15 خيلاً على لقب «سرعة الريح» لمسافة 1400 متر، وتبلغ جائزته 66 ألف درهم.



وينتقل الحفل في الشوط السادس إلى سباق الخيول المهجنة لمسافة 1400 متر، بمشاركة حصة كاملة وجائزة مالية قدرها 66 ألف درهم، ويختتم بالشوط السابع من سباق «المجلس» لمسافة الميل، بمشاركة 16 خيلاً من المهجنة المبتدئة، وتبلغ جائزته 66 ألف درهم.