في أول سباقات شهر الخير.. إثارة الماراثون تعود لمضمار العين



في أجواء رمضانية مميزة، ينطلق الأحد السباق الأول في شهر رمضان المبارك والعاشر في الموسم بمضمار نادي العين للفروسية والرماية، حيث تتجه أنظار عشاق الفروسية في تمام الرابعة والنصف نحو سلسلة من الأشواط المثيرة التي تجمع بين خيول السرعة وأبطال التحمل، ويشكل هذا الحفل محطة بارزة في الموسم، خاصة مع إقامة الجولة الثانية من «ماراثون العين» لمسافة 4100 متر، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين النخبة لانتزاع أول ألقاب الشهر الكريم.





ينطلق حفل الأمسية بشوطين للمبتدئة لمسافة (1800 متر)، يمثلان (جس نبض) للمضمار خارج نطاق ترشيحات الجمهور، حيث تسعى 15 خيلاً في كل شوط لإثبات جدارتها وانتزاع جوائز بقيمة 80 ألف درهم موزعة بالتساوي لكل شوط، في اختبار صعب للقوة والتحمل.





في الشوط الثالث، ترفع خيول (إنتاج الإمارات) سقف الإثارة لمسافة 1600 متر، وتبرز (جازيات الحصن) كمرشحة محتملة للصدارة ينافسها على فرض السيطرة وانتزاع الجائزة البالغة 70 ألف درهم، الجواد (قنديل) والجواد (بى اتش رماح)، أما ذروة الإثارة فتتجلى في الشوط الرابع، حيث تلتقي الخبرة مع النتائج على مسافة 1600 متر وتشتعل المنافسة بين الفرس (جزيله) صاحبة الانتصارات المتميزة، والجواد القوي (منير دو سوليل)، لخبرته الطويلة وتصنيفه العالي، وهناك الجواد (آر بي بليند ديت) المتطور والذي توج بالمركز الأول في مناسبتين من أصل سبع مشاركات.يشهد الشوط الخامس منافسة محتدمة بين 15 خيلاً من الخيول العربية الأصيلة (تكافؤ) بعمر 4 سنوات فما فوق، وتتسابق لمسافة 1600 متر على جوائز تبلغ 70 ألف درهم. وتتجه الأنظار نحو الرباعي الأقوى لانتزاع اللقب، يتقدمهم المهر (أيه بي طحان) والذي يمتلك معدل نتائج متميزاً بانتصارين، وكذلك مركز الوصيف مرتين، والفرس (صفية) لنتائجها المستقرة وتصنيفها المرتفع، بالإضافة للجواد (دو سوليل) الذي يمتطيه الفارس المتألق تاج أوشيه.تعود الخيول المبتدئة (مهرات وأفراس) بعمر أربع سنوات فما فوق للظهور في الشوطين السادس والسابع بجوائز مالية قدرها 40 ألف درهم لكل شوط، يتصدر قائمة المرشحين للقب في الشوط السادس لمسافة 1400 متر (اتش أم شمائل) المتطورة بقيادة الفارس راي داوسون، بالإضافة للفرس (مواسم) والتي رغم أنها تشارك للمرة الأولى غير أنها من سلالة قوية ويشرف عليها المدرب حمد المرر، ولا يمكن بالطبع إغفال الفرس (رويدا) صاحبة التصنيف الأعلى والتي يقودها الفارس الخبير سلفستر دي سوزا، وهي تملك خبرات تراكمية متميزة بعشر مشاركات سابقة.أما في الشوط السابع لمسافة 1400 متر أيضاً فمن المتوقع أن يشتعل التنافس بين الفرس (ذا غري غوست أيه أيه) بقيادة تاج أوشيه وإشراف مصبح المهيري، والفرس (نوسن أيه دبليو) صاحبة أعلى تصنيف وأربع مشاركات سابقة، والمهرة (لبنى) التي حققت المركز الثالث من أول مشاركة لها.وينتقل الحماس إلى مسافات السرعة القصوى 1000 متر في الشوطين الثامن والتاسع، المخصصين لخيول التكافؤ عمر 4 سنوات فما فوق بجوائز تبلغ 40 ألف درهم لكل شوط، ويقود تشريحات الفوز باللقب في الشوط الثامن الفرس (ايزي لاب) المتمرسة في سباقات التكافؤ، وصاحبة الخبرة بـ21 مشاركة حققت خلالها المركزين الأول والثاني 6 مرات، ينافسها الجواد (منير) الذي يطمح للفوز بالمركز الأول بعد تحقيقه المركز الثاني في 3 مناسبات سابقة، وكذلك الجواد (كينج دفيليتس) صاحب السجل المستقر في سباقات السرعة، ويتصدر المشهد كمرشح للقب في الشوط التاسع الجواد (مرقاب) والجواد (جاب العفريت) صاحب الانتصارات الثمانية والخبرة العريضة) والجواد (ايه اف عمار) الذي حقق المركز الأول من خمس مشاركات فقط.ويُختتم الحفل بالشوط العاشر المرتقب، الذي يمثل الجولة الثانية من سلسلة سباقات العين للماراثون والمخصص للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ) بعمر 5 سنوات فما فوق، في اختبار شاق لمسافة التحمل الطويلة البالغة 4100 متر. وتتنافس 7 خيول نخبة على جوائز مالية قيمة تصل إلى 110 آلاف درهم.