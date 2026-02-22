«بيريكليس» لجودلفين يحقق إنجازاً بأستراليا ويحصد فوزه الثامن



حقق الجواد «بيريكليس» بشعار جودلفين إنجازاً جديداً على أعلى مستويات السباقات، بعدما أحرز لقب «فيوتشيوريتي ستيكس» (فئة 1 ) لمسافة 1400 متر على مضمار كولفيلد في أستراليا، فيما واصلت الفرس «سينسو» تألقها اللافت بإحراز لقب «ميلي فوكس ستيكس» (فئة2) على مضمار روزهيل غاردنز.



ويمتلك «بيريكليس» سجلاً مميزاً بعد سلسلة من الانتصارات في السباقات المصنفة، ليرتقي بثقة إلى سباقات الفئة الأولى، حيث تمركز خلف الوتيرة، بقيادة الفارس كريغ ويليامز، قبل أن ينطلق بقوة من المركز الرابع عند رأس المسار المستقيم، متجاوزاً «بوكاررو» و«تريجر ذا مومنت» في الأمتار الأخيرة.



وحقق الجواد، بإشراف المدرب بيورن بيكر والمولود في مزرعة نورثوود بارك من نسل الفحل «ستريت بوس»، فوزه الثامن في مسيرته، إلى جانب 12 مركزاً أمامياً من أصل 32 مشاركة، بإجمالي جوائز مالية بلغ 6,979,365 دولاراً.



وأعرب المدير الإداري لجودلفين في أستراليا، آندي ماكيف، عن سعادته بالنتيجة، وقال في تصريحات صحفية «إنه شعور رائع للغاية، لقد كان جواداً مميزاً. إنه من إنتاجنا في نورثوود بارك هنا في فيكتوريا، ومن نسل فحلنا الرائع ستريت بوس. تحقيق لقب في الفئة الأولى أمر رائع لكثير من الأشخاص، وقد اقتربت جوائزه من سبعة ملايين دولار، إنه إنجاز مذهل».



وأضاف ماكيف: «قرار نقل بيريكليس إلى المدرب بيورن بيكر كان خطوة موفقة. شعرت بأنه سيتناسب معه، وكانت رحلة رائعة، وأنا سعيد جداً للفريق».



ومن المتوقع أن يلتقي «بيريكليس» مع الجواد «توم كيتن» في سباق «أول ستار مايل» (فئة1) على مضمار فلامنغتون، حيث قال ماكيف: «أعتقد أنهما سيشاركان في السباق نفسه، وسيحصل كل منهما على فرصته. نأمل أن يفوز أحدهما، سيكون سباقاً صعباً».



وفي وقت سابق على مضمار روزهيل حققت الفرس «سينسو» أول فوز لها في السباقات المصنفة، بعدما تمركزت خلف الوتيرة بقيادة شاد سكوفيلد، قبل أن تفرض سيطرتها في المسار المستقيم، وتتغلب على «لازورا» بفارق رأس، فيما جاءت «دارك غليتر» ثالثة بفارق 2.5 طول.



وقال سكوفيلد: «لازورا فرس جيدة جداً، والتفوق عليها بتلك الطريقة كان شجاعاً. إنها في حالة رائعة بعدما فازت بخمسة من آخر ستة سباقات».



ورفع هذا الفوز رصيد الفرس البالغة أربع سنوات إلى خمسة انتصارات وثمانية مراكز ضمن الثلاثة الأوائل من 14 مشاركة، وهو ثالث فوز لها منذ انضمامها إلى إسطبل المدرب مايكل فريدمان.

واختتم جودلفين يومه في روزهيل بفوز الجواد «كيرغويلين» في سباق روزهيل بولينغ كلوب هانديكاب لمسافة 1100 متر، فيما جاء «تونكين» ثانياً بفارق ضئيل.