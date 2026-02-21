ثنائية لخيول حمدان بن محمد في مضمار ميدان





حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ثنائية مميزة في الأمسية 13 من كرنفال سباقات دبي في مضمار ميدان بعد تتويج «لبوة» بلقب «أوكس الإمارات» و«فيري غلين» بسباق «بالانشاين»، وشهدت الأمسية التي اشتملت على 8 أشواط بلغ مجموع جوائزها المالية 4 ملايين و165 ألف درهم، فوز «برذرلي لوف» في سباق «طريق دبي إلى ديربي كنتاكي» وفوز «الناير» بكأس ند الشبا وتألق «خنجر» بشعار «شادويل» في الحفل الرمضاني الأول.



وخطفت المهرة «لبوة» الأضواء بقيادة الفارس برناردو بينهيرو وإشراف المدرب سالم بن غدير بعد اكتساحها وسيطرتها على مجريات سباق «أوكس الإمارات» برعاية ديبال للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر لتواصل نجوميتها بعد أن سجلت زمناً قدره 2:00.57 دقيقة، بفارق سبعة أطوال ونصف طول عن «يونو» لمحمد السبوسي، وحصدت البطلة «لبوة» 50 نقطة تأهل إلى سباق «كنتاكي أوكس» بعد أدائها القوي سيطرت خلاله على مجريات السباق.



سباق «بالانشاين»



وأضافت الفرس «فيري غلين» الثنائية لخيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة ميكائيل بارزالونا وإشراف سايمون وإد كريسفورد بعد فوزها بلقب سباق «بالانشاين» للفئة الثانية للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر - عشبي لتخطف اللقب في الأمتار الأخيرة بزمن 1:49.89 دقيقة بفارق نصف طول عن «ريا بوفكا».



وحقق الجواد «برذرلي لوف» لجيم وكلير المحدودة بإشراف المدرب جيمي أوزبورن وقيادة الفارسة صافي أوزبورن الفوز بلقب سباق «طريق دبي إلى ديربي كنتاكي» لمسافة 1900 متر - رملي بزمن 2:01.40 دقيقة، ليحصد 20 نقطة تأهيل إلى الديربي الأمريكي، بعد أن تفوق بفارق طولين على «ديوك أوغ إيماتين» لمحمد الدبيبة بإشراف مصبح المهيري الذي حل ثانياً، وشهد الشوط الخروج المبكر لأحد أبرز المرشحين «سلوم» الذي تعامل معه فرسان المساندة بكل احترافية قبل انطلاق الشوط.



كأس ند الشبا



وحجز «الناير» للبشير سالم الحراري بطاقة المشاركة في كأس دبي الذهبي بأمسية كأس دبي العالمي بعد فوزه بلقب كأس ند الشبا للفئة الثالثة بإشراف توم كلوفر وقيادة روزا ريان في سباق التحمل لمسافة 2810 أمتار - عشبي مسجلاً زمناً قدره 2:56.38 دقيقة، بعد صراع قوي مع «صنواي» الذي جاء ثانياً بفارق رقبة.



شوط الافتتاح



وقص شريط الحفل «ماجيك آرت» لسادي بريدونيا بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار بعد أن حقق فوزاً كاسحاً في الشوط الأول «ديبال 05S» لمسافة 1400 متر - رملي مسجلاً زمناً قدره 1:24.69 دقيقة.



وفاز الجواد «ران بوي ران» لفيل كنينجهام بقيادة جورج وود وإشراف ريتشارد سبنسر بلقب الشوط الثاني «ديبال 07S» لمسافة 1000 متر - عشبي مسجلاً زمناً قدره 57.12 ثانية.

وحلق الجواد «ديفيدند» لكوميرسيوم بقيادة روزا ريان وإشراف الدكتور ريتشارد نيولاند وجيمي إنسول بلقب الشوط الرابع «لامس المستقبل» لمسافة 1900 متر - عشبي مسجلاً زمناً قدره 1:56.41 دقيقة.



واستعاد «خنجر» بشعار شادويل نغمة الانتصارات بقيادة دانيال تودهوب وإشراف المدرب مصبح المهيري بعد فوزه بلقب الشوط الخامس «ديبال سوبر هايبرد» لمسافة 1400 متر - رملي مسجلاً زمناً قدره 1:24.77 دقيقة.