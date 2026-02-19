صراع المهرات يتصدر الأمسية 13 لكرنفال سباقات دبي



يستضيف مضمار ميدان العالمي مساء (الجمعة)، الأمسية الثالثة عشر من كرنفال سباقات دبي، بمشاركة 82 خيلاً تتنافس في ثمانية أشواط، يبلغ إجمالي جوائزها المالية 4 ملايين و165 ألف درهم، تتصدرها أربعة سباقات مصنفة، هي «أوكس الإمارات» للفئة الثالثة، وسباق «بالانشاين» للفئة الثانية، وسباق «طريق دبي إلى ديربي كنتاكي» (ليستد)، وكأس «ند الشبا» للفئة الثالثة.

وتتنافس 7 مهرات في سباق «أوكس الإمارات»، برعاية «ديبال»، لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، وبإجمالي جوائز مالية قدرها 800 ألف درهم، تتقدمهن النجمة الواعدة «لبوة»، بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، إلى جانب منافسات بارزات مثل «دولازالا»، مع المدرب بوبات سيمار، و«تغاريد» مع أنطونيو سنترا وجوليو أولاسكواجا.



سباق «بالانشاين»



ويشهد سباق «بالانشاين» للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي «جروب 2»، برعاية «الطاير للسيارات»، مشاركة 7 خيول تتنافس على جوائز مالية قدرها 850 ألف درهم، من أبرزها ثنائي جودلفين «بلو نازار» و«دبي بيتش»، إضافة إلى «فيري غلين» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.



ومن أبرز أشواط الأمسية، سباق «طريق دبي إلى ديربي كنتاكي» لمسافة 1900 متر، رملي «ليستد»، برعاية «الطاير للسيارات»، والذي يشهد مشاركة 13 خيلاً، تتنافس على جوائز قدرها 800 ألف درهم، من أبرزها «سلوم» و«الخوانيج» و«بردزلي لوف».



كأس ند الشبا



ويضم شوط التحمل «كأس ند الشبا» لمسافة 2810 أمتار عشبي «جروب 3»، مشاركة 8 خيول، تتنافس على جوائز قدرها 700 ألف درهم، يتقدمها «صنواي» و«الناير» و«باي ذا بوك».

ويدشن فعاليات الحفل الشوط الأول «ديبال 505»، لمسافة 1400 متر رملي، بجوائز قدرها 165 ألف درهم، بمشاركة 8 خيول، فيما يشهد الشوط الثاني «ديبال 507» لمسافة 1000 متر عشبي «هانديكاب»، مشاركة 14 خيلاً، وجوائز قدرها 250 ألف درهم.



كما يجمع الشوط الرابع «لامس المستقبل» لمسافة 1900 متر عشبي، مشاركة 14 خيلاً، بجوائز قدرها 300 ألف درهم، بينما يضم الشوط الخامس «ديبال سوبر هايبرد» لمسافة 1400 متر رملي، مشاركة 11 خيلاً، بجوائز قدرها 300 ألف درهم.



وسيتم تخصيص جزء من عائدات مبيعات التذاكر للأمسية، إضافة إلى 3 أمسيات أخرى ستقام خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لصالح مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، في لفتة تؤكد قيم العطاء والتكافل المجتمعي التي يجسدها الشهر الفضيل.