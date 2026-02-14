الثنائيات تتصدر الأمسية الـ12 لكرنفال دبي بميدان



تصدرت الثنائيات الأمسية 12 من كرنفال سباقات دبي في مضمار ميدان، التي أقيمت برعاية «لونجين»، وتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، فيما تألق «مزاحم» بشعار الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، في ختام الأمسية.



وتميزت الأمسية بثنائية المالك والمدرب إسماعيل محمد، والفارس حمد البوسعيدي، إلى جانب ثنائية الفارس تاغ أوشي والمدرب بوبات سيمار، في الحفل الذي شهد مشاركة 116 خيلاً، تنافست في ثمانية أشواط، بلغ مجموع جوائزها 1.44 مليون درهم.



وحقق الجواد «كايان اس بي» لسعد سهيل بهوان لقب الشوط الأول «لونجين كونكويست» لمسافة 1400 متر رملي للخيول العربية الأصيلة، بقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي، وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، مسجلاً زمناً قدره 1:33.92 دقيقة، بفارق ربع طول عن «ايه اتش طحان» لحمد المرر.



وفاز الجواد «ديزرت هورايزن» لحمد علي الحمرور بلقب الشوط الثاني «لونجين ماستر كوليكشن» لمسافة 1900 متر رملي، بقيادة الفارس دانييل تودهوب، وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:59.42 دقيقة.



وظفر الجواد «رولينغ داينستي» لإسماعيل محمد وتحت إشرافه بلقب الشوط الثالث «لونجين بريما لونا» لمسافة 2000 متر عشبي، بقيادة الفارس حمد البوسعيدي، مسجلاً زمناً قدره 2:04.17 دقيقة، بفارق ربع طول عن «سيتي اوف ديلايت».



وحلق بلقب الشوط الرابع «لونجين سبيريت بايلت» لمسافة 1600 متر رملي الجواد «دايموند ديلر» لعذبة للسباقات، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:38.00 دقيقة.



وحقق الجواد «انغليش اوك» بشعار وذنان للسباقات لقب الشوط الخامس الرئيس «لونجين سبيريت بايلت فلاي باك» لمسافة 1400 متر عشبي، بقيادة الفارس دانييل تودهوب، وإشراف المدرب حمد الجهني، مسجلاً زمناً قدره 1:23.84 دقيقة، بفارق ربع طول عن «هالاسان» لجودلفين.



وفاز الجواد «فالديفيا» لسلطان علي بلقب الشوط السادس «لونجين ماستر كوليكشن – كرونوغراف أطوار القمر» لمسافة 2000 متر رملي، بقيادة الفارس سيف البلوشي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 2:07.69 دقيقة.



وأضاف الجواد «كوندور باسا» الثنائية للمالك والمدرب إسماعيل محمد، بعد فوزه بلقب الشوط السابع «لونجين كونكويست كرونوغراف» لمسافة 1200 متر عشبي، بقيادة الفارس حمد البوسعيدي، مسجلاً زمناً قدره 1:10.36 دقيقة.



واختتم الجواد «مزاحم» بشعار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي الأمسية بالفوز بلقب الشوط الثامن «لونجين سبيريت زولو تايم 1925» لمسافة 1200 متر رملي، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:12.72 دقيقة.