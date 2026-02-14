«جبل علي مايل» يشعل التحدي في المضمار الأصفر



يستضيف مضمار جبل علي، الأحد، الأمسية التاسعة من الموسم، والتي تتضمن باقة من السباقات القوية تتصدرها ثلاثة أشواط رئيسة هي «جبل علي مايل»، و«جبل علي ستيكس»، و«جبل علي للسرعة»، ضمن حفل يتألف من 6 أشواط بإجمالي جوائز مالية تبلغ 2.012 مليون درهم، وسط مشاركة نخبة من الخيول المحلية والدولية.



ويدشن الأمسية الشوط الأول «ستيكس ESS» لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق، والبالغ إجمالي جوائزه 72 ألف درهم بمشاركة 14 خيلاً.



ويقام الشوط الثاني «النايفات ستيكس» لمسافة 1400 متر للمهرات عمر ثلاث سنوات فقط «شروط»، بجوائز قدرها 120 ألف درهم برعاية طيران الإمارات بمشاركة 9 مهرات.



ويعقبه الشوط الثالث «النوايف ستيكس» لمسافة 1400 متر للخيول عمر ثلاث سنوات فقط «شروط»، بجوائز قدرها 120 ألف درهم برعاية طيران الإمارات بمشاركة 7 خيول.



جبل علي ستيكس



وسترتفع وتيرة التحدي في الشوط الرابع «جبل علي للسرعة» لمسافة 1000 متر للخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق «قوائم»، ضمن الجولة الثانية من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة، بجوائز قدرها 500 ألف درهم بمشاركة 8 خيول، ومن أبرز المرشحين للقب «مورنينغ» و«بيلي ويستر» و«سبارتان آرو».



وستتجه الأنظار في الحفل إلى الشوط الخامس «جبل علي مايل» لمسافة 1600 متر للخيول عمر أربع سنوات فما فوق من الفئة الثالثة، وقيمة جوائزه 700 ألف درهم برعاية شركة إيه آر إم القابضة بمشاركة 11 خيلاً، ومن أبرز المرشحين «ساداتي» و«ديفد أوف إيثنس» و«لوكال داينستي».



ويختتم الحفل بالشوط السادس «جبل علي ستيكس» لمسافة 1950 متراً للخيول عمر أربع سنوات فما فوق «قوائم»، بجوائز قدرها 500 ألف درهم، بمشاركة 11 خيلاً، ومن أبرز المرشحين بطل النسخة الماضية «صائد» و«فلاينغ أونرز» و«أرلان».