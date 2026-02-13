«إل كوردوبيس» لجودلفين يطارد إنجاز «ريبلز رومانس» في كأس أمير قطر



يتصدر بطل سباقات الفئة الأولى «إل كوردوبيس» ثلاثي جودلفين، قائمة المشاركين في أبرز سباقات الخيول المهجنة، ضمن مهرجان سيف سمو أمير قطر في الدوحة، الذي يُقام السبت، حيث يسعى نجم الشعار الأزرق إلى تكرار إنجاز زميله «ريبلز رومانس»، بإحراز لقب كأس سمو أمير قطر لمسافة 2400 متر من الفئة الثانية.



وكان «إل كوردوبيس» قد قدم عرضاً لافتاً، بفوزه السهل في سورد دانسر ستيكس (فئة1) على مضمار ساراتوغا، في أغسطس، قبل أن يحل ثالثاً خلف «ريبلز رومانس» في كل من جو هيرش تيرف كلاسيك (فئة1)، وبريدرز كب تيرف (فئة1)، ما يعزز المقارنات بين الجوادين، ويؤكد جاهزيته لخوض تحدٍ جديد في الدوحة.



ويسعى «القُدرة» بذات الشعار إلى المحافظة على لقب سباق آيريش ثروبريد ماركتينغ كب (ليستد)، بعد فترة راحة، عقب مشاركته في غرينهام ستيكس (فئة3)، سجل عودة واعدة، بحلوله خامساً في بزنس باي شالانج (ليستد)، بميدان في ديسمبر.



ويعد «باسيفيك أفينيو»، أحد أبرز المنافسين في سباق الريان مايل، فقد افتتح موسمه في قطر بانتصار قوي في الريان ستيكس خلال ديسمبر، ويسعى ابن «دباوي» لمواصلة تألقه، وتحقيق فوز ثانٍ على التوالي في الدولة ذاتها، رغم التحدي الأكبر المتمثل في مشاركة عدد من الخيول الدولية.



وأكد المدرب شارلي أبلبي أن الخيول الثلاثة وصلت إلى قطر بحالة جيدة، مشيراً إلى ثقته بقدرتها على تقديم مستويات تنافسية قوية. وقال: ««إل كوردوبيس» حصل على راحة، بعد أدائه المميز في بريدرز كب، وهو يجيد التأقلم مع مختلف الأرضيات، سواء في السباقات التي تقام باتجاه اليمين أو اليسار. المنافسة قوية، رغم قلة العدد، لكن تكرار مستواه الأخير، سيضعه في صلب الصراع».



وأضاف: «يمتلك «القدرة» خبرة سابقة في هذا الحفل، ونتوقع أن يكون منافساً بارزاً، بينما نستهدف الريان مايل مع باسيفيك أفينيو منذ فترة، ونأمل أن يكون حاضراً بقوة عند خط النهاية مجدداً».