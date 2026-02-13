95 خيلاً في السباق العاشر بمضمار أبوظبي



يشهد نادي أبوظبي للفروسية مساء السبت حفل سباقه العاشر في الموسم الحالي، والذي يتألف من 7 أشواط متنوعة تجذب عشاق رياضة الفروسية، وتشمل الخيول العربية الأصيلة والمهجنة المبتدئة، ويشارك في الحفل الذي يقام على المضمار العشبي للنادي 95 خيلاً تتنافس على جوائز مالية قدرها 466 ألف درهم، بواقع 66 ألف درهم لكل شوط، باستثناء الشوط الأول الذي تبلغ جائزته 70 ألف درهم.



وتبدأ المنافسات عند الخامسة مساءً بجولة جديدة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2400 متر، بمشاركة حصة كاملة من الخيول، ويليه في الشوط الثاني سباق الخيول العربية المبتدئة لمسافة 2200 متر، بمشاركة 12 خيلاً.



وفي الشوط الثالث يقام سباق مسار الخيل لمسافة 2200 متر، ويتنافس على اللقب 12 خيلاً، أما الشوط الرابع من سباق أهل الأرض لمسافة 1600 متر، فيشهد مشاركة 12 من الخيول القوية التي تسعى لبلوغ منصات التتويج. وينتقل الحفل في الشوط الخامس إلى سباق الميل، بمشاركة 14 خيلاً.



ويقام سباق كلاسيك المبتدئة في الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر، بمشاركة 13 خيلاً، ويختتم الحفل بسباق واحة الصحراء للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة الميل في الشوط السابع، والذي تتنافس عليه 14 من الخيول التي تستهدف منصات التتويج.