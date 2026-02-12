116 خيلاً في الأمسية الـ12 لكرنفال سباقات دبي



يستضيف مضمار ميدان العالمي، مساء الجمعة، الأمسية الثانية عشرة من كرنفال سباقات دبي، والمكونة من ثمانية أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، باستثناء الشوط الافتتاحي المخصص للخيول العربية الأصيلة. ويشهد الحفل مشاركة 116 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية مليوناً و440 ألف درهم، في الحفل الذي يقام برعاية «لونجين» وتنظيم نادي دبي لسباق الخيل

ويدشن الأمسية الشوط الأول «لونجين كونكويست» لمسافة 1400 متر رملي، والمخصص للخيول العربية الأصيلة (هاندكاب)، والبالغ إجمالي جوائزه 120 ألف درهم بمشاركة 16 خيلاً ومن أبرز المنافسين «عمار» و«ايه اتش طحان» و«ايه اف يتوعد».



ويقام الشوط الثاني «لونجين ماستر كوليكشن» لمسافة 1900 متر رملي، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، بجوائز تبلغ 165 ألف درهم بمشاركة 13 خيلاً ومن أبرز المرشحين «لا يطال» و«هيدين سيكرت» و«ديزرت هورايزون».



ويشهد الشوط الثالث «لونجين بريما لونا» لمسافة 2000 متر عشبي، بجوائز قدرها 190 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً ومن أبرز المرشحين «دامس» و«وار هوك» و«سيتي اوف ديلايت».

ويشهد الشوط الرابع «لونجين سبيريت بايلت» منافسات على مسافة 1600 متر رملي، بجوائز تبلغ 190 ألف درهم، ضمن سباقات الهاندكاب بمشاركة 15 خيلاً ومن أبرز المرشحين «لا صدود» و«دايموند ديلر» و«غن كاريدج».



وتتجه الأنظار إلى الشوط الخامس الرئيس «لونجين سبيريت بايلت فلاي باك» لمسافة 1400 متر عشبي، وهو الأعلى قيمة في الأمسية، حيث تبلغ جوائزه 250 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً ومن أبرز المرشحين «انديان سبرينغز» و«أنغليس اوك» و«نيتف ابروتش».



ويقام الشوط السادس «لونجين ماستر كوليكشن – كرونوغراف أطوار القمر» لمسافة 2000 متر رملي، بجوائز 175 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً.



أما الشوط السابع «لونجين كونكيست كرونوغراف» فيتنافس فيه المشاركون على مسافة 1200 متر عشبي، بإجمالي جوائز يبلغ 175 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً.



وتختتم الأمسية بالشوط الثامن «لونجين سبيريت زولو تايم 1925» لمسافة 1200 متر رملي، وجوائز تبلغ 175 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً.