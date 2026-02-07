حضور قوي للخيول (إنتاج الإمارات) في سباق مضمار العين التاسع





يستعد مضمار نادي العين للفروسية والرماية، في الخامسة من مساء غدٍ الأحد، لاستضافة أمسيته التاسعة لهذا الموسم، والتي تتألف من 8 أشواط، ويشهد حضوراً قوياً للخيول (إنتاج الإمارات) في الشوطين السادس والسابع، إلى جانب نخبة من الجياد التي تتنافس على جوائز مالية إجمالية تبلغ 510 آلاف درهم. وتتنوع المسافات في هذا الحفل، لتلبي طموحات خيول المسافات الطويلة والسرعة، بدءاً من تحدي الـ 2000 متر، وصولاً إلى الإثارة القصوى في شوط الـ 1000 متر الختامي.



تفتتح الأمسية بسباق الخيول عمر خمس سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، حيث يسعى الجواد (ترويج)، الذي سبق وحقق فوزاً على نفس المضمار للصدارة، غير أن مهمته لن تكون سهلة لوجود منافسين أقوياء، مثل (كاليس دو كارير) المعتاد على أجواء المنافسات القوية، وهناك أيضاً (راجح)، بقيادة الفارس الخبير سيلفستر دي سوسا.



وينطلق الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، ويتصدر ترشيحات الفوز باللقب الجواد (صابر)، ينافسه (نبراس) و(نوريا دي لاجل)، فيما يجتذب الشوط الثالث الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات، والتي تتسابق لمسافة 1600 متر، ويبرز منها المهر (شمروخ)، و(عمير) و(لهوب) كمرشحين للفوز باللقب.



ويستمر ظهور الخيول المبتدئة في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وينتظر أن تتصدر المهرة (بشاير إيه إتش) المشهد، ينافسها (مظفر دي مونلو)، و(إس إس الحواس) و(إيه إف بريق)، وفي الشوط الخامس لمسافة 1600 متر (تكافؤ) عمر أربع سنوات فما فوق، يطمح الجواد (طحان الوثبة) للفوز، غير أن مهمته لن تكون سهلة، إذ تنافسه خيول أخرى قوية ومتطلعة للقب، مثل (واجب)، و(هاك دو سوليه).



وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط السادس، والذي ينطلق لمسافة 1400 متر، حيث تتنافس الخيول (إنتاج الإمارات) عمر أربع سنوات فما فوق، ويبرز منها (سير الغربية)، و(باسل آي دبليو)، و(مشوش) كمرشحين للفوز باللقب، فيما ينطلق الشوط السابع لمسافة 1400 متر للخيول المبتدئة (إنتاج الإمارات)، ويتوقع أن يتصدر المشهد خلال هذا الشوط (قنديل آي دبليو)، و(آي إس عقاب)، و(الفيد)، وتختتم الأمسية بالشوط الثامن، والذي تبلغ مسافته 1000 متر للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، وينتظر أن يشهد تنافساً محتدماً منذ البداية وحتى النهاية، لوجود خيول قوية مثل (إيه إف يرتاد) المرشح للقب، تنافسه (لؤلؤة) و(نمرود)، وغيرهما من الخيول الباحثة عن الفوز.