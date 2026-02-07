الأمسية 11 من كرنفال سباقات دبي.. «ديسبريت هيرو» يتألق في ميدان و«نورثرن تشامبيون» بطلاً لـ «دبي تروفي»



تألّق الجواد «ديسبريت هيرو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الأمسية الـ 11 من كرنفال سباقات دبي على مضمار ميدان العالمي، فيما شهدت الأمسية فوز الجواد «ديفيدند» بلقب «دبي تروفي»، في الحفل الذي أقيم برعاية عزيزي للتطوير العقاري، بمشاركة 109 خيول، تنافست في 8 أشواط، وبلغت إجمالي الجوائز المالية 1.8 مليون درهم.



وشهدت الأمسية تألقاً لافتاً عبر ثنائيات للفرسان برناردو بينهيرو وباتريك دوبس، الذي احتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة، إلى جانب ثنائية المدرب دووج واتسون.



وافتُتحت الأمسية بالشوط الأول «عزيزي مينا»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر رملي، حيث فاز الجواد «أبتاون ووك ذا لاين» لأبوظبي ريسنج، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وتحت إشراف المدرب سيف المرر، محققاً زمناً قدره 2:09.67 دقيقة.



وتفوق في الشوط الثاني «عزيزي فينيس» لمسافة 1600 متر عشبي، المهر «تايلغنر جو» لريدجفيو ستد، بقيادة الفارس برناردو بينهيرو وإشراف المدرب ديلان كونها، محققاً زمناً قدره 1:36.99 دقيقة.



وحسم لقب الشوط الثالث «عزيزي ريف» لمسافة 1900 متر رملي، الجواد «واتش كوليكتر» لفيصل محمد القحطاني، بقيادة الفارس ريتشارد مولين وتحت إشراف المدرب بوبات سيمار، محققاً زمناً قدره 2:01.53 دقيقة.



«دبي تروفي»



وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الرابع الرئيس «دبي تروفي» لمسافة 1200 متر عشبي، حيث تألّق الجواد «نورثرن تشامبيون» لتي بي تي ريسنغ، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وتحت إشراف المدرب إد ووكر، محققاً زمناً قدره 1:10.16 دقيقة، ليتوّج بلقب الشوط الأبرز في الأمسية.



وفي الشوط الخامس «عزيزي كريك فيوز» لمسافة 1400 متر رملي، انتزع الجواد «نيّار» لفابيهاف شاه، الفوز بقيادة الفارس باتريك دوبس وتحت إشراف المدرب دووج واتسون، محققاً زمناً قدره 1:24.73 دقيقة.



وواصلت الأمسية إثارتها في الشوط السادس «لورد غليترز هانديكاب» لمسافة 1800 متر عشبي، بعد فوز الجواد «ديفيدند» لكوميرسيوم، بقيادة روزا ريان وتحت إشراف المدربين الدكتور ريتشارد نيولاند وجيمي إنسول، محققاً زمناً قدره 1:49.54 دقيقة.



وفي الشوط السابع «برج عزيزي» لمسافة 1200 متر رملي، أكد الجواد «كاتس باي فايف» لآر آر آر للسباقات تفوقه، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، محققاً زمناً قدره 1:11.71 دقيقة.



واختُتمت الأمسية بالشوط الثامن «عزيزي ريفييرا» لمسافة 1200 متر عشبي، والذي حسمه الجواد «ديسبريت هيرو» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس برناردو بينهيرو وتحت إشراف المدرب سالم بن غديّر، محققاً زمناً قدره 1:10.80 دقيقة.