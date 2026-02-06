نخبة الخيول في سباق كأس أبوظبي الذهبي بمضمار العاصمة



يشهد المضمار العشبي بنادي أبوظبي للفروسية مساء غدٍ السبت تحدي سباق كأس أبوظبي الذهبي للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السابع والختامي من الحفل الذي يتضمن 7 أشواط ساخنة وقوية بإجمالي جوائز مالية قدرها 5.7 ملايين درهم، في واحدة من أبرز أمسيات الموسم على مضمار العاصمة، وسط مشاركة واسعة من الخيول المصنفة ونخبة الفرسان الذين يسعون لبلوغ منصات التتويج.



ويبرز في الحفل سباق كأس أبوظبي الذهبي «قوائم» لمسافة 1600 متر، برعاية «شركة أدنوك»، وتبلغ قيمة جائزته 3.670 ملايين درهم، بمشاركة حصة كاملة من الخيول القوية من بينها، قدوة، ملجوم أوموري سيتي، فولك فيستفال، دايبتيس، دارك تروبر، ومجموعة أخرى متنوعة تشعل السباق.



وينطلق الحفل عند الرابعة عصراً بسباق واحة ليوا لمسافة 1400 متر في الشوط الأول لمسافة 1400 متر بجوائز مالية قدرها 300 ألف درهم، وفي الشوط الثاني ينطلق سباق الجولة الأولى من تحدي التاج الثلاثي العربي لمسافة 1600 متر بجوائز قدرها 230 ألف درهم والذي يعتبر من الأشواط المميزة في الأمسية.



ويتواصل الحفل في الشوط الثالث بسباق فخر الخيول الأصيلة لمسافة 2200 متر والبالغة جائزته المالية 66 ألف درهم، ويقام سباق بطولة العنود الكلاسيكي للخيول العربية الأصيلة، الفئة الأولى، لمسافة 2200 متر في الشوط الرابع، وتبلغ جائزته المالية مليون درهم.



أما الشوط الخامس يشهد سباق رويال تيرف كراون لمسافة 2200 متر والبالغة جائزته 66 ألف درهم، وفي سادس أشواط الحفل يبرز تحدي بطولة أبوظبي للخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة خيول شمال وجنوب الكرة الأرضية لمسافة 2400 متر، البالغ عددها 15 خيلاً تتنافس على جوائز قدرها 380 ألف درهم.



وأكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات للحفل الذي يتضمن بجانب السباقات القوية والمثيرة، فقرات متنوعة منها منافسة الجماهير على لقب «الأكثر أناقة» وأنشطة عائلية ترفيهية، مع حفل موسيقي في ختام الأمسية.