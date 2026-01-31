«بيلي ويبستر» يتألق في اليوم الآيرلندي على مضمار جبل علي



شهد الحفل الثامن لمضمار جبل علي منافسة قوية بين نخبة الخيول المشاركة في الأمسية المكونة من 8 أشواط، التي حملت عنوان «اليوم الآيرلندي» بحضور الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لهيئة الإمارات لسباقات الخيل، وأليسون ميلتون سفيرة أيرلندا لدى الدولة، ومحمد الأحمد مدير مضمار جبل علي، وعدد من المسؤولين والملاك والمدربين والمهتمين بسباقات الخيل.



وسجل المدرب بوبات سيمار ثلاثية مميزة في المضمار الأصفر، فيما حصد الفارس تاغ أوشي ثنائية، عززت من سخونة التنافس في واحدة من أبرز أمسيات الموسم.



وافتتحت الأمسية بتتويج «مخيفة إن إف» التي أهدت الإسطبلات الوطنية أول فوز لها من الإنتاج، بعد أن ظفرت بلقب الشوط الأول «كأس بورشه» لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات، بقيادة الفارس حامد البوسعيدي وتحت إشراف المدربين هلال وطحنون العلوي، مسجلة زمناً قدره 1:37.05 دقيقة.



وفي الشوط الثاني «جائزة مجموعة بن دسمال – سباق داعم» لمسافة 1200 متر، فاز «بوردر إيدج» لنقابة إنيتفور ذا صن، بقيادة الفارس تاغ أوشي وتحت إشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:13.14 دقيقة.



وتمكن «اجتياح» لمحمد الدبيبة من الظفر بلقب الشوط الثالث «جائزة يوم السباق الآيرلندي» لمسافة 1200 متر للخيول المبتدئة بعمر ثلاث سنوات، بقيادة الفارس ريتشارد مولين وتحت إشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:13.97 دقيقة.



وتوج بلقب الشوط الرابع والرئيسي «كأس تيست أوف كيلدير» لمسافة 1000 متر، «بيلي ويبستر» لأكارم ريسنغ، بعد منافسة مثيرة في سباق السرعة، بقيادة الفارس باتريك دوبس وتحت إشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 59.24 ثانية.



وفي الشوط الخامس «جائزة جاين إيكواين نيوترشن إنترناشيونال» لمسافة 1950 متراً، أكد «إكسل باور» لمحمد راشد بن غدير حضوره، محققاً اللقب بقيادة الفارس برناردو بينهيرو وتحت إشراف سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1:59.78 دقيقة.



وأضاف «أوماها فرونت» لستد آند بوتد – ماي فيوتشر شامبيونز فوزاً جديداً للمدرب بوبات سيمار، بعد فوزه بلقب الشوط السادس «جائزة مزادات جوفز» لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس أندرو سلاتري، مسجلاً زمناً قدره 1:38.77 دقيقة.



وأكمل «ديوارز تشويز» لأبيولينس ثرابريدز ثلاثية المدرب بوبات سيمار بعد فوزه بلقب الشوط السابع «جائزة ITM – سباق داعم» لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس تادغ أوشي مسجلاً زمناً قدره 1:38.79 دقيقة.



وأسدل الستار على الأمسية بفوز «ناشونال إنترست» لفيكتورياس فوريفر بلقب الشوط الثامن «جائزة مضمار كوراه.. حيث يُصنع الأبطال» لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس أدري دي فريز الذي سجل أول انتصار له في المضمار الأصفر وتحت إشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1:39.26 دقيقة.