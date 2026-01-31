9 أشواط مثيرة تجمع النخبة والمبتدئة في ثامن سباقات مضمار العين



تتجه أنظار عشاق الفروسية وسباقات الخيل في الرابعة من عصر الأحد إلى مضمار العين، الذي يستضيف حفل سباقه الثامن للموسم الحالي والذي يتألف من 9 أشواط بمشاركة 135 من خيول النخبة والمبتدئة تتنافس على ألقاب بجوائز مالية 520 ألف درهم، ما يضفي طابعاً تنافسياً حاداً بين الملاك والمدربين والفرسان الساعين لحصد المراكز الأولى، وتتنوع الأشواط بين سباقات المبتدئة وسباقات التكافؤ، ومن المقرر أن يكون الشوط الأول والشوط التاسع خارج مسابقة ترشيحات الجمهور، بينما ستكون الأشواط من الثاني وحتى الثامن هي المحددة للمشاركين في المسابقة.

ينطلق الحفل بشوط التكافؤ المخصص للخيول العربية الأصيلة (2000 متر)، حيث تبرز الترشيحات لصالح الجواد (أيه أف عتب)، والفرس (خزائن)، و(مبادر)، أما الشوط الثاني، فقد خُصص للخيول المبتدئة 1800 متر حيث تبرز ثلاثة أسماء مرشحة بقوة لاعتلاء منصة التتويج. يأتي في مقدمتها الجواد (مظفر دي مونلو) بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، وهناك المهر (زوان دي ميرفال) صاحب المركز الثاني في ظهوره الأخير بالمضمار العيناوي، والذي يعتلي ظهره الفارس راي داوسن، ولا يمكن استبعاد الجواد (يرموك) من دائرة الضوء، بقيادة حمد البوسعيدي.



ينطلق الشوط الثالث كسباق تكافؤ لمسافة 1800 متر ويبرز في مقدمة الترشيحات وصدارة المشهد الجواد (أيه أف المهيب) المنحدر من سلالة خبيرة بالمضامير الرملية ينافسه الجواد (أيه أيه آداء بيرن ون)، والجواد (ماكن) المشهور بقوة المطاردة والضغط على المنافسين كأسلوب فعال في الأرضية الرملية.



خصص الشوط الرابع للأفراس والمهرات (المبتدئة) وينطلق لمسافة 1600 متر في تحدٍ مثير بمشاركة نخبة المهرات الطامحة لتحقيق فوزها الأول، وتبرز الفرس (دهماء دريم) المرشحة الأبرز للفوز إلى جانب الفرس (ياسات) التي سبق أن اعتلت منصات التتويج كثاني وثالث ثلاث مرات، والمهرة (بشاير) صاحبة المركز الثاني مرتين من ثلاث مشاركات، وبالطبع لا يمكن إغفال المهرة (سحائب بينونة) التي سبق أن حلت ثالثة بوزن خفيف.



ينطلق الشوط الخامس في قسمه الثاني، المخصص للأفراس والمهرات (المبتدئة)، في تحدٍ مثير يمتد لمسافة 1600 متر بمشاركة نخبة من المهرات والخيول الواعدة التي تسعى لتحقيق أول انتصاراتها الرسمية، وتتجه بوصلة الترشيحات نحو كل من الفرس (حياة الشحانية) صاحبة الخبرة بـ12 مشاركة سابقة، و(اتش أم شمائل) صاحبة الأداء التصاعدي، والفرس (ايه اس معادن) التي يتيح لها الانطلاق من البوابة الأولى ميزة مثالية، وهناك الفرس (توروب) التي يمتطيها الفارس سيلفستر دي سوسا.



يشتعل الصراع في الشوط السادس المخصص لسباقات (التكافؤ)، حيث تتسابق الخيول على مسافة السرعة والقوة (1400 متر)، وينتظر أن يشهد هذا الشوط منافسة رباعية شرسة على صدارة المشهد، يقودها كل من الجواد (ترايمف)، صاحب السجل المتميز على الأرضية الرملية، والجواد (رداد الوثبة)، الفائز مرتين من أصل أربع مشاركات فقط، والفرس (جمرة) التي تمتلك سجلاً مرتفعاً بفوزها في أربع مشاركات سابقة على الأرضية الرملية، وهناك الجواد (عمار) بقيادة الفارس المتميز سيلفستر دي سوسا.



تبلغ الإثارة ذروتها في الشوط السابع المخصص للخيول (المبتدئة)، لمسافة السرعة القصوى (1000 متر) حيث تحتدم المنافسة بين الخيول الطامحة لتحقيق فوزها الأول، يبرز منها المهر (خطاب)، والمهر (أطلس)، و(المتجان).



وفي الشوط الثامن المخصص لسباقات (التكافؤ)، يرتفع تحدي السرعة الخارقة لمسافة 1000 متر، وتتجه الأنظار نحو كوكبة الخيول المرشحة للصدارة التي يقودها الجواد (جبران) المتخصص في الأرضية الرملية، والجواد (الخبير)، والجواد (شماش).



تختتم الأمسية بالشوط التاسع لسباق التكافؤ القسم (الثاني)، لمسافة السرعة 1000 وتتجه التوقعات نحو صراع رباعي ملتهب على الصدارة يقوده الجواد (دي أتش صامد) صاحب العدد الكبير من مرات الفوز، والجواد (نشمي الحصن) صاحب الأداء الثابت، والجواد (منير) صاحب التكتيك بقيادة الخبير سلفستر دي سوسا، والجواد (ايه اف يختم).