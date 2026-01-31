«فورت جورج» يخطف لقب «دبي ميلينيوم ستيكس» في الأمسية العاشرة لكرنفال سباقات دبي



تألق «فورت جورج» في كرنفال سباقات دبي، بعد فوزه بلقب «دبي ميلينيوم ستيكس» في الأمسية العاشرة، التي أقيمت على مضمار «ميدان» العالمي، بمشاركة 111 خيلاً من نخبة الخيول، تنافست في 8 أشواط، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، على جوائز مالية تجاوزت 3.1 ملايين درهم.



وحلق «تايتل رول» بلقب الشوط الأول تحضيري «جميرا جينيز» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي لـدي سميث والسيدة جاي ماغنير وام تابر، بقيادة الفارس جيمس دويل، وتحت إشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1:38.72 دقيقة.



وحقق «سلوم» لقب الشوط الثاني «مجمع جافزا اللوجستي» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي لإسطبلات أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وتحت إشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:37.78 دقيقة.



وفاز «تايفو» بلقب الشوط الثالث «موج ستيكس» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي والمخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات، لجاكوبسن وراسموسن آي إس، بقيادة الفارس أوليفر ويلسون، وتحت إشراف سورين جنسن، مسجلاً زمناً قدره 1:24.20 دقيقة.



واقتنص «تاب ليدر» لقب الشوط الرابع «جافزا» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي لإيفان كاسباربان، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وتحت إشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 2:06.49 دقيقة.



وظفر «غريت ويش» بلقب الشوط الخامس «دبي سبرينت» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي «ليستد»، لـتركة الراحلة لونه كاي–نيلسن، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وتحت إشراف المدرب بينت أولسن، مسجلاً زمناً قدره 1:09.51 دقيقة.



وأكد «فورت جورج» تفوقه بانتزاع لقب الشوط السادس والرئيس «دبي ميلينيوم ستيكس» (جروب 3) لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، لفترياني هاي، بقيادة الفارس كيران شومارك، وتحت إشراف المدرب إد ووكر، مسجلاً زمناً قدره 2:01.29 دقيقة، بعد صراع مثير بفارق انف عن «أريبيان لايت» لجودلفين.



وتألق «تيليمارك» بعد فوزه بلقب الشوط السابع «دي بي وورلد لوجيستكس» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي بشعار الربع للسباقات، بقيادة الفارس ويليام بيوك، وتحت إشراف سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1:38.61 دقيقة.



واقتنص «ذا فينغال رافن» ختام الأمسية بفوزه بلقب الشوط الثامن «سوق دبي للسيارات» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي لدومينيك جريفث وديفيد كافانا، بقيادة الفارسة صافي أوزبورن، وتحت إشراف المدرب جيمي أوزبورن، مسجلاً زمناً قدره 1:36.76 دقيقة.