مضمار جبل علي يستضيف «يوم السباقات الإيرلندية» في الحفل الثامن



يستضيف مضمار جبل علي، السبت، الأمسية الثامنة من موسم سباقات الخيل، والتي تحمل عنوان «يوم السباقات الإيرلندية»، في أمسية مميزة تضم 8 أشواط بمشاركة 97 خيلاً من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة.



ويدشن تحدي الخيول العربية فعاليات الأمسية بالشوط الأول كأس بورشه، سباق الخيول المبتدئة بعمر 4 سنوات المولودة في الإمارات، لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 خيلاً، قبل أن يتواصل التنافس في الشوط الثاني الذي يحمل اسم جائزة مجموعة بن دسمال- سباق داعم بنظام التكافؤ لمسافة 1200 متر بمشاركة 16 خيلاً.



السباق الإيرلندي



ويشهد الشوط الثالث جائزة يوم السباق الإيرلندي، للخيول المبتدئة بعمر 3 سنوات لمسافة 1200 متر بمشاركة 11 خيلاً، فيما يأتي الشوط الرابع للسرعة بعنوان كأس «تيست أوف كيلدير» «هانديكاب» لمسافة 1000 متر للخيول بعمر 3 سنوات بمشاركة 7 خيول.



وتتواصل الإثارة في الشوط الخامس من خلال جائزة «جاين إيكواين نيوترشن إنترناشيونال» «هانديكاب» لمسافة 1950 متراً بمشاركة 12 خيلاً، يعقبه الشوط السادس جائزة مزادات جوفز المشروط «كونديشنز» لمسافة 1600 متر بمشاركة 8 خيول.



سباق داعم



ويحمل الشوط السابع اسم جائزة ITM- سباق داعم لمسافة 1600 متر بمشاركة 13 خيلاً، على أن يُسدل الستار على فعاليات الأمسية بالشوط الثامن جائزة «مضمار كوراه.. حيث يصنع الأبطال» سباق داعم يقام لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 خيلاً.