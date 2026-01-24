«إمبريال إمبيرور» و«أوبرا بالو» يتألقان في حفل الأبطال







حجزت 6 خيول مقاعدها إلى أمسية كأس دبي العالمي من بوابة أمسية «فاشن فرايداي»، التي اشتملت على 9 أشواط مثيرة في مضمار ميدان العالمي بإجمالي جوائز مالية، قيمتها 10 ملايين و530 ألف درهم برعاية «لونجين»، في واحدة من أقوى محطات الطريق إلى المونديال ضمن كرنفال سباقات دبي.



ومن أبرز المتأهلين «إمبريال إمبيرور» بطل «تحدي آل مكتوم»، الذي حصد بطاقة العبور إلى كأس دبي العالمي، و«أوبرا بالو» نجم «جبل حتا» لجودلفين إلى سباق دبي تيرف في ليلة شهدت رباعية للمدرب بوبات سيمار، وثلاثية للفارس وليام بيوك، وثنائية للفارسين ريتشارد مولن وسلفستر دي سوزا.







«تحدي آل مكتوم»



وخطف «إمبريال إمبيرور» لديفا للسباق الأضواء في الحفل، بعد أن حلق بلقب سباق تحدي آل مكتوم للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، بقيادة الفارس ريتشارد مولين، وإشراف المدرب بوبات سيمار، ليحسم بطاقة التأهل إلى كأس دبي العالمي، مسجلاً زمناً قدره 1:58.82 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «تامبا رومبا»لوذنان للسباقات.



«جبل حتا»



وحقق الجواد «أوبرا بالو» بشعار جودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي أبلبي، التوقعات بعد فوزه بسباق «جبل حتا» للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، ليحقق فوزه الأول في سباقات الفئة الأولى، ويحجز مقعده في سباق دبي تيرف، مسجلاً زمناً قدره 1:47.64 دقيقة، وبفارق طولين ونصف الطول عن الوصيف «سيلاوي» لوذنان للسباقات.



«الخيول العربية"



ودشنت الأمسية بسباق تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة – الجولة الثانية»جروب 1«لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، حيث توج الجواد «مراد» بشعار ياس بطلاً للشوط، بقيادة سلفستر دي سوزا، وإشراف ماجد الجهوري، مسجلاً زمناً قدره 2.09.26 دقيقة، ليؤكد تأهله إلى سباق «كحيلة كلاسيك» بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «فيرست كلاس».



وأهدى «مندلسون باي» لنقابة سوتد وبوتد للسباقات المدرب بوبات سيمار أول انتصاراته بعد فوزه بسباق «فايربريك ستيكس» للفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة 1600 متر المؤهل إلى سباق جودلفين مايل، وذلك بعد فوزه بقيادة ريتشارد مولين، مسجلاً زمناً قدره 1:38.49 دقيقة، وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول على «كوميشنر كينغ» لفيصل القحطاني.



وتألق «النجم» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الأمسية، بعد فوزه بلقب الشوط الثالث سباق قلعة الفهيدي للفئة الثانية لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، بقيادة أندرو سلاتري، وإشراف مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.22.57 دقيقة بفارق رأس عن «شيكاغو كريتيك».



وشهد سباق «بلو بوينت سبرنت» للفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 1000 متر على العشب فوز الجواد «كوفر أب» لمعالي خليفة سعيد سليمان، بقيادة ويليام بويك، وتحت إشراف سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 57.12 ثانية، وبفارق طول عن «إيكو بوينت».



وفي سباق «الشندغة سبرينت» للفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي واصل المدرب بوبات سيمار تألقه، بعدما قاد الجواد «دروز غولد» بشعار آر آر آر للسباقات للتأهل سباق دبي جولدن شاهين، بقيادة الفارس ويليام بيوك، مسجلاً زمناً قدره 1:11.35 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن متفوقاً على «النصيب».



الجينيز الإماراتي



وعلى صعيد الخيول الناشئة شهد سباق «الإمارات 2000 جينيز» للفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة 1600 متر رملي، فوز الجواد «سيكس سبيد»، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:38.02 دقيقة، وبفارق خمسة أطوال عن «ديفون آيلاند» لجودلفين، ليحصد 20 نقطة ضمن برنامج الطريق إلى «ديربي كنتاكي».



«الخيل تروفي»



واختتمت الأمسية بسباق التحمل «الخيل تروفي» للفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة 2810 أمتار على المضمار العشبي، حيث فرض الجواد «صنواي» لغاي باريينت هولدينغ وقطر ريسنغ ليمتد نفسه بطلاً للسباق، بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب ديفيد مينويزيه، مسجلاً زمناً قدره 2:55.48 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «إيبك بويت».