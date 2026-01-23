إنجاز جديد لخيول الإمارات.. «سوفرينتي» لجودلفين يتوج بلقب حصان العام في جوائز إكليبس 2025



تُوِّج الجواد «سوفرينتي» بشعار جودلفين بلقب حصان العام في أمريكا الشمالية، خلال حفل النسخة الـ55 من جوائز إكليبس، الذي أُقيم في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، ليضيف إنجازاً جديداً لخيول الإمارات بعد أن أصبح ثاني جواد لجودلفين خلال ثلاثة أعوام فقط ينال هذا اللقب الرفيع، بعد «كوديِز ويش» الفائز باللقب عام 2023.



وشهدت الأمسية الخاصة للشعار الأزرق الملكي تألقاً لافتاً لجودلفين، بعدما تُوِّج «سوفرينتي» أيضاً بلقب بطل أمهار الثلاث سنوات، فيما نال «نوتابل سبيش» لقب بطل خيول العشب للذكور، إلى جانب حصد جودلفين جائزتي أفضل مالك وأفضل مربٍّ، لتؤكد المؤسسة العالمية هيمنتها على سباقات الخيل الأمريكية.



وسار «سوفرينتي»، الجواد المنتج في جودلفين من الفحل «إنتو ميسشيف»، على خطى «كوديِز ويش»، بعد موسم استثنائي دخل به التاريخ، حيث أصبح أول خيل لجودلفين يحقق الفوز في ديربي كنتاكي، أحد أهم وأعرق سباقات الخيل في العالم.



وبإشراف المدرب المخضرم بيل موت، واصل «سوفرينتي» فرض هيمنته على فئة أمهار الثلاث سنوات، من خلال انتصارات لافتة في بيلمونت ستيكس وجيم داندي ستيكس وترافرز ستيكس، خلال صيف استثنائي على مضمار ساراتوغا، ليؤكد مكانته كأفضل خيل في جيله.



وأصبح «سوفرينتي» أول خيل منذ 30 عاماً يحقق ثلاثية ديربي كنتاكي وبيلمونت وترافرز، قبل أن يُحرم من المشاركة في بريدرز كب كلاسيك بسبب إصابته بحمى. ولا يزال الجواد في التدريب، ويتطلع إلى مواصلة صناعة التاريخ مع دخوله موسمه في عمر أربع سنوات.



وتسلم المدرب بيل موت جائزة حصان العام في الحفل وسط حضور عالمي.