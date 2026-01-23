خيول النخبة في سباق القوة والتحمل بأولى جولات ماراثون العين



يحتضن مضمار العين في الخامسة من مساء اليوم السباق السابع في روزنامة موسم 2025 ــ 2026. في أمسية ينتظرها عشاق سباقات المسافات الطويلة، حيث تُدشن (الجولة الأولى من سلسلة ماراثون العين) فصلاً جديداً من فصول القوة والتحمل بمشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة لتخوض تحدياً يفوق مجرد السرعة، بل يتعداه لصراع الصمود والصبر لمسافة 3200 متر، حيث يختبر الفرسان والخيول حدود طاقتهم في الشوط الثامن والشوط الرئيس تطلعاً للقب الماراثون في أمسية استثنائية، ويبرز كمرشح محتمل للفوز بلقب هذا الشوط الجواد (زيدان الوثبة) ينافسه (اوس) و(عدي) وغيرها من الخيول القوية المتطلعة للفوز.



بالإضافة إلى أولى جولات سلسلة ماراثون العين تشهد الأمسية 7 أشواط أخرى مثيرة بمشاركة 116 خيلاً تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليون درهم، وتستهل الخيول المبتدئة الأمسية في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، ويبرز المهر (شمروخ) كأقوى المرشحين للصدارة ينافسه (اس اس احتشام)، و(الريف).



وينطلق الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، حيث يتطلع الجواد (ناجح) للفوز بالمركز الأول، غير أنه سيواجه منافسة قوية من خيول أخرى طامحة للقب مثل (راسخ الوثبة)، و(ايه آر موج)، ويجتذب الشوط الثالث الخيول التي لم تفز في سباقين لتتسابق لمسافة 1800 متر، ويبرز منها (الهداب)، و(مجدي)، و(اسمهان).



وتستمر الإثارة بالشوط الرابع لمسافة 1400 متر، حيث تعود الخيول المبتدئة للظهور، حيث يطمح المهر (طامح) للفوز، لكن عليه أن يتجاوز منافسين أقوياء مثل (اتش ام شمايل)، و(آر بي روكستار)، وفي الشوط الخامس لمسافة السرعة 1000 متر تتسابق الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، ويبرز منها (جاب هتانة)، و(ايه اف زجرة)، و(جاب أقمار)، وفي الشوط السادس لمسافة 1000 متر أيضاً تتطلع للفوز المهرة (مزنة) ينافسها المهر (الخبير)، والفرس (ريانة الحصن).



يتواصل السباق لمسافة 1000 متر تكافؤ في الشوط السابع، حيث يسعى الجواد (اس اس الحواس) للصدارة، ولكن عليه أولاً أن يتخطى منافسين طامحين للقب مثل الجواد (دي اتش البحر)، و(جبران) وغيرهما.