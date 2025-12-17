«مرابط دبي» تؤكد تميزها بمهرجان الشارقة كلباء السابع للجواد العربي



أكدت مرابط دبي علو كعبها في مزاحمة كبريات المرابط الوطنية، خلال مهرجان الشارقة كلباء السابع للجواد العربي، الذي شهدته مدينة كلباء على شاطئ كورنيش المدينة، نهاية الأسبوع المنصرم، أكدت خلاله مرابط دبي مكانتها التنافسية في حدث تميز بزخم كبير، من حيث مشاركة المرابط والملاك، الذين بلغ عدد خيولهم المتنافسة أكثر من 200 جواد من أعمار السنة والسنتين والثلاث سنوات، طبقاً لنظام مهرجان كلباء، الذي يستثني الأفراس والأفحل من المنافسة، في سعي لتركيز الاهتمام بالخيول ذات الأعمار الصغيرة، والتي تمثل مستقبل البطولات محلياً ودولياً.



وأكدت إسطبلات البستان من دبي قوتها الإنتاجية والإنجازية، التي تعاظمت في السنوات الأخيرة، وصولاً إلى بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، حيث فازت بجائزة الخنجر الفضي الأولى، والمستحدثة بين جوائز البطولة وألقابها. فقد استطاعت إسطبلات البستان تصدر منافسات بطولة المهرات بعمر الثلاث سنوات، بإحراز اللقب الذهبي، مع المهرة نور البستان، وهي من الفحل صاحب الثلاثية الذهبية العالمية، الفحل دي سراج، ومن الفرس المنتجة للجودة بي إس نور.



وسجل مربط دبي للخيول العربية حضوره الذهبي المعتاد، وذلك في بطولة المهور بعمر السنتين، حيث فاز بالمركز الأول مع المهر دي لاهب، وهو من الفحل دي شهار والفرس دي لميا. كما عزز حصيلة ألقاب مرابط دبي في منافسات المهور بعمر السنة، محرزاً الكأس البرونزية مع المهر دي مربان، وهو من الفحل دي شاهين والفرس دي ميراث. ولم يخلُ المهرجان من بصمة مربط دبي الإنتاجية الموسعة، وذلك في بطولة المهور بعمر الثلاث سنوات، التي انتزع فيها المهر إم زد أديب خليفة عبد الله النعيمي، اللقب الفضي، وهو من إنتاج الفحل دي سراج.



أكد محمد عبد الله التوحيدي مدير عام مربط البستان للخيول العربية، أن المربط أضحى علامة وازنة في مشهد البطولات الوطنية، بقيمة ذهبية كان آخر قيراطاتها الثقيلة ذهبية، مهرجان كلباء السابع للجواد العربي، وقبل ذلك بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربي، حيث نال البستان اللقب الأول من جائزة الخنجر الفضي في تاريخ البطولة.



وقال التوحيدي: «مدينة الذهب دبي، كانت وستظل في الموعد مع الذهب في كل مناسباته وتنافساته، ومنها بطولات الخيل العربي وجماله، وهي بطولات تحفظ لفارس الخيل العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مكارمه في تكريم الخيل العربي وأهله، وإحداث طفرة عالمية في تطويره، بتأسيس مربط دبي للخيول العربية، الذي لا يلبث يمد مرابط العالم قاطبة بصناعة مجد الخيل العربي، وإنجازاته وإعجازاته، التي يتمتع مربط البستان ببعض جمالها الأصيل».