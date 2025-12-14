مهور «مربط دبي» تتألق في ثاني أيام مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي



تألقت مهور مربط دبي، أمس، بفوز المهر «دي لاهب» بالمركز الثاني بمنافسات المهور بعمر السنتين، كما نال المهر «دي مريان» بالمركز الثالث في منافسات المهور بعمر سنة بالشوط الرابع، وذلك خلال منافسات اليوم الثاني لمهرجان الشارقة كلباء السابع للجواد العربي الذي يشهد مشاركة 201 جواد والمخصص للمهور والمهرات بعمر سنة حتى ثلاث سنوات فقط وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق على شواطئ مدينة كلباء بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية العديد من الدوائر والمؤسسات والمرابط، والمهرجان معتمد من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، كما لفتت مهور السنتين والسنة الواحدة للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي الأنظار، وتوزعت ألقاب بقية الأشواط للعديد من الملاك ومنها للشيخ محمد بن سعود القاسمي وإسطبلات البستان، ومهرات الشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي.

ضمن نتائج المهرجان، تصدرت المهرة «نور البستان» من إسطبلات البستان منافسات الشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر 3 سنوات وبقسمه الأول 91.90 نقطة، وحلت ثانية «أيه.إل.رجوه» لمالكها علان محمود علان 91.40 نقطة، والثالثة «شيلة» للشيخه مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي 91.30 نقطة.

وفي منافسات القسم الثاني فازت بالمركز الأول «هيا آل فهيد» لمالكها محمد سعيد الهاجري 91.70 نقطة، وحلت ثانية «أصيلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي 91.60 نقطة والثالثة «إسفيرا إي آي» لمالكها راشد غانم الهاجري 91.10 نقطة.



وحصد المهر «بي دبليو راكان» لمالكه علي سالم الكعبي 91.30 نقطة المركز الأول في القسم الأول بالشوط الرابع والمخصص للمهور بعمر سنه واحدة، وحل ثانياً «ا.س.الباهي» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي 91.00 نقطة والثالث «المروان» للشيخة مريم بنت سلطان بن احمد القاسمي 90.90 نقطة.

وظفر المهر «أمجاد الباهية» لمالكه علي عبدالرحمن الزعابي 90.90 نقطة بصدارة القسم الثاني، وحل ثانياً «عاج البستان» لإسطبلات البستان 90.70 نقطة والثالث «دي مريان» لمربط دبي 90.60 نقطة.



وحصد المهر «ريدان السديم» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي 91.30 نقطة المركز الأول في القسم الأول بالشوط الخامس والمخصص للمهور بعمر سنتين، وحل ثانياً «دي لاهب» لمربط دبي 90.30 نقطة والثالث «أي.إس.عسجد» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي 91.00 نقطة.

وظفر المهر «متباهي الياه» لمالكه محمد راشد المنصوري 90.40 نقطة بصدارة القسم الثاني، وحل ثانياً «سرور الباهية» لمالكه سعيد علي الشامسي 91.00 نقطة والثالث «شعلان العز» لمربط العز 90.90 نقطة.