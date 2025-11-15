منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية



شهدت بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية، المخصصة للمرابط الخاصة، والتي اختتمت مساء أمس، منافسات قوية بين الخيول المشاركة، حيث توزعت الألقاب على عدد من المرابط المختلفة. ونظمت جمعية الإمارات للخيول العربية البطولة في الصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب للفروسية، على مدار 4 أيام، بمشاركة كبيرة بلغت 421 جواداً تعود لنحو 216 مالكاً.

وحضر معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، جانباً من فعاليات الأمسية الختامية. كما شهد الختام علي العنزي، المدير العام لنادي الوطن للرماية والفروسية في ليبيا، وسعادة محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، إلى جانب عدد كبير من الملاك والمربين ومديري المرابط.



واستهلت المنافسات الختامية المهرة «سلطانة بي اتش ام» لمربط بن هميلة، التي توجت باللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، تلتها في المركز الثاني «بلقيس النور» لمربط النور، فيما نالت اللقب البرونزي «فالحة الهواجر» لغانم الهاجري.

وحصدت «شيخة الياه» لمحمد أحمد عبد اللطيف آل علي، اللقب الذهبي لبطولة المهرات، ونالت الوصافة وحققت اللقب الفضي «ليليان الساد» لعادل عمر المرزوقي، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى «هيا آل فهيد» لمحمد سعيد آل فهيد الهاجري.

وتوشحت «ع ج ح هاجر» لجمعة الشميلي، باللقب الذهبي للأفراس، وحصلت «ام زد رفيقة» لخليفة النعيمي، على اللقب الفضي، فيما حلت ثالثة ونالت اللقب البرونزي «روعة مغيدر» لراشد سيف الزعابي.

وتصدر «جيه اس روميو» لعبدالله عبدالرحمن البيضائي، بطولة الأمهار أعمار السنة، محققاً اللقب الذهبي، وحل ثانياً ونال الفضة «لاهوب تي اتش» لمربط الثريا، فيما حصل على اللقب البرونزي «غربي الياه» لحمد أحمد عبداللطيف آل علي.



وأحرز «ايه ال ايه سنجار» لمحمد بطي العبدولي، اللقب الذهبي للأمهار، تلاه في الوصافة ونال الفضة «سراب بي اتش ام» لمربط بن هميلة، فيما حصل «داحم الجواهر» لمربط الجواهر على اللقب البرونزي.

واختتم المنافسات «رمز الياه» لمحمد أحمد عبد اللطيف آل علي، بانتزاعه اللقب الذهبي للفحول، وجاء بالمركز الثاني ونال اللقب الفضي «جيه اس السلطان» لمربط الجواهر، بينما حاز «فلاح الهواجر» لغانم الهاجري، على اللقب البرونزي.



من ناحية أخرى، انطلقت أمس فعاليات بطولة العرب لمربي الخيل العربية في الصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب، بمشاركة 103 خيول تعود لنحو 57 مالكاً. وبدأت فعاليات اليوم الأول بشوط المهرات عمر سنة، والمكوَّن من قسمين «أ» و«ب»، وتلاه شوط فئة المهرات عمر سنتين وثلاث سنوات، وهو أيضاً من قسمين «أ» و«ب»، ثم شوط فئة الأفراس لأعمار أربع سنوات فما فوق، فيما تُختتم فعاليات اليوم الأول بفئة الخيول الذكور من خلال شوط الأمهار عمر سنة، والمكوَّن بدوره من قسمين «أ» و«ب».



أما فعاليات اليوم الثاني، فتبدأ بفئة الأمهار عمر سنتين وثلاث سنوات، وهي أيضاً من قسمين «أ» و«ب»، تليها فئة الفحول لأعمار 4 سنوات فما فوق. وتقام عقب ذلك، البطولات الست الختامية، وتشمل بطولتي المهرات والأمهار عمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة الأمهار، وبطولة الأفراس، وبطولة الفحول.