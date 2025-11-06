مربط دبي يتألق في بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية



تمكن مربط دبي للخيول العربية من تأكيد مكانته الذهبية كمربط وطني رائد بين أقوى المرابط الوطنية، وذلك في بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، والتي شهدت مستوى تنافسياً مثيراً، ومشاركة واسعة، وتنظيماً ناجحاً بامتياز.



واستطاع مربط دبي أن يحصد لقبين ذهبيين ولقب فضي في الأمسية الختامية.



وحصل دي شهار، على الميدالية الذهبية، وأحرزت المهرة دي نيفين اللقب الذهبي الثاني للمربط، متفوقة على كوكبة من المهرات اليافعة من أرفع مستويات الإنتاج الوطني. وانتزعت الفرس دي حنين فضية الأفراس، ما مكن مربط دبي من حصيلة جيدة في بطولة تميزت بحيوية عالية، من حيث قوة المشاركة، ونوعية الخيول المتنافسة.



وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي للمربط، عن سعادتهما بالإنجاز الجديد، معتبرين حصيلة الألقاب جيدة، في ظل المشاركة النوعية الواسعة للمرابط الوطنية الكبرى، ومستوى الخيول المتنافسة. وأكدا على نجاح جهود جمعية الإمارات للخيول العربية في الرفع المستمر لمستوى البطولات الوطنية في كافة جوانبها، ما عزز من تطور قطاع خيل الجمال والمرابط المعنية به وملاكه.