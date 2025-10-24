بتنظيم إماراتي.. بطولة الوطن لجمال الخيل العربية تختتم فعالياتها في بنغازي



اختتمت منافسات بطولة الوطن لجمال الخيل العربية في نادي الوطن للرماية والفروسية بمدينة بنغازي، التي نظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للفروسية والهجن والرياضات التراثية في ليبيا، بمشاركة واسعة من المرابط والملاك من مختلف المدن الليبية.



وشهد حفل الختام وشارك في التتويج كل من: على أبوبكر العنيزي، المدير العام لنادي الوطن للرماية والفروسية، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجميعة الإمارات للخيول العربية، حيث جرى تتويج الفائزين وسط أجواء احتفالية مفعمة بالفخر والاعتزاز، تأكيداً على مكانة الخيل العربية كرمز للأصالة والتراث، وجسراً للتواصل الثقافي بين الشعبين الشقيقين.



وشارك في المنافسات 122 خيلاً لـ37 مالكاً، تنافست على ألقاب الجمال في مختلف الفئات العمرية للأمهار، والمهرات، والأفراس والفحول.



وتم تطبيق نظام التحكيم الإلكتروني الذي أتاح عرض النتائج بشكل مباشر على الشاشات، ما أضفى على المنافسات شفافية واحترافية عالية.



وأسفرت النتائج النهائية للمنافسات التي أقيمت أخيراً على مدار 4 أيام عن فوز المهرة «إي إس هند» العائدة لنادي الوطن، بلقب المهرات عمر سنة، وحلت ثانية ونالت الفضة «سي بي لندا» لعبدالكريم رمضان، فيما حلت ثالثة ونالت البرونز «يافا الواحة» لمربط السيلفيوم.



وحصدت «فيغا بي في» لمربط الفيض اللقب الذهبي لفئة المهرات، فيما نالت الفضية «سي بي ميمي» لأيوب الحميدي، بينما حصلت على اللقب البرونزي «جازي العدوان» لمربط الفيض.

واعتلت «وانيل أو إكس» لمربط الفيض صدارة فئة الأفراس، ونالت اللقب الذهبي، وحلت في المركز الثاني، ونالت الفضة رفيقتها في المربط «شيو فاليريا»، فيما جاءت في المركز الثالث ونالت البرونز «كينانت الشروق» لمربط الواحة.



كما تصدر «شيو اليوس» لمربط الفيض بطولة الأمهار عمر سنة، وحصد اللقب الذهبي، ونال رفيقه «برق الفيض» اللقب الفضي، فيما حقق «ميلان جيه» لأمين سليم اللقب البرونزي.

وواصلت خيول مربط الفيض تألقها، حيث أحرز «بشير العز» اللقب الذهبي لفئة الأمهار، وجاء في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «سي بي ماغنيفسانت» لمربط الخير، بينما حصل على اللقب البرونزي «إتش إيه الكارينو» لمربط الواحة.



وتضمن الحدث برنامجاً تدريبياً مصاحباً عبارة عن ورش عمل ودورات فنية تناولت مهام لجنة الانضباط وأدوار الحكام والعارضين، في إطار جهود جمعية الإمارات للخيول العربية لتبادل الخبرات ودعم تأهيل الكوادر في الدول الشقيقة والصديقة وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في بطولات جمال الخيل العربية، وقد استفاد من هذه الدورة 21 متدرباً من الكوادر الليبية.