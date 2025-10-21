«مربط دبي» يؤكد تربعه على القمة والقيادة الإنتاجية في مهرجان الشارقة للجواد العربي 2025



مع إسدال الستار على مهرجان الشارقة للجواد العربي 2025 الإنتاج المحلي، حافظ مربط دبي للخيول العربية على موقعه في المركز الأول بين أقوى المرابط الوطنية المعنية بإنتاج الخيل العربية الأصيلة في الإمارات، حيث لايزال السجل القياسي لإنجازات المربط في هذه البطولة لامعاً، مؤكداً دوره الإنتاجي القيادي، وهو دور بارز في واجهتيه المحلية والعالمية. وكان نصيب مربط دبي في البطولة الأخيرة من الإنتاج المحلي ضمن مهرجان الشارقة للجواد العربي، ذهبيتين ثمينتين أحرزهما كل من الفرس «دي رسيل وهي من الفحل العالمي «دي سراج» والفرس الولود «إيلي فلامينكا»، والمهر الجميل «دي مزيون» وهو من الفحل «دي فنان» والفرس «دي الشهبا».



صدارة

ولا يزال مربط دبي محافظاً على الصدارة والمركز الأول برصيد قياسي في بطولة الإنتاج المحلي كما في غيرها من البطولات المحلية والدولية، وكان أبرز بصماته الذهبية في الإنتاج المحلي خلال الموسم 2020 بحصيلة 3 ذهبيات وبرونزية، وكان أبطالها المهرة «دي ريمه» من البطل العالمي الفحل «دي سراج» والفرس «دي نوال»، وبطلة الأفراس «دي شيهانة» من فحل الإنتاج العالمي المعاصر «اف ايه ال رشيم» والفرس «دي شهلة»، والمهرة «دي راسل» من الفحل «اف ايه ال رشيم» والفرس «ليدي فيرونيكا»، إضافة إلى برونزية «دي نهدة» وهي من الفحل «دي جرناس» والفرس «دي تالية».



ذهب

كما سجل الإنتاج المحلي لمربط دبي لدى المرابط المشاركة القوة الإنتاجية للفحل اف «ايه ال رشيم»، حيث نال أبناؤه ذهبيتين وبرونزية، في حين نال أبناء الفحل «دي سراج» ذهبية وبرونزية. ويسجل مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي تتويج مربط دبي بكأس فخر الإنتاج المحلي خلال النسخة الـ 22 التي نال فيها كل أنواع المعادن النفيسة وأعلى معدل في تقييم التحكيم خلال منافسات البطولة، ليواصل بهذه النتائج النوعية عهده بالتميز في الإنتاج المحلي الذي يقوده عالمياً.



مشروع

أشاد المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية، بالتطور الهائل للإنتاج الوطني من الخيل العربية الأصيلة، منوهاً بالأهمية القصوى لمهرجان الشارقة للجواد العربي في كل فعالياته، والأخص منها بطولة الإنتاج المحلي لما تشكله من أهمية استراتيجية في قضايا الخيل العربية وتطويرها.

وقال التوحيدي: «قضية الإنتاج المحلي في مشروع مربط دبي قضية جوهرية منذ أن أعطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإشارة بانطلاق الاهتمام بالإنتاج المحلي للخيل العربية الأصيلة، وجعله رهاناً استراتيجياً، في الوقت الذي منح سموه هذه القضية كل الإمكانات لتحقيق أهدافها النبيلة التي تحققت فعلاً في الإمارات وامتدت إلى كل العالم».



سعادة

من جانبه، أعرب عبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، عن سعادته بالثنائية الذهبية للمربط في محطة اعتبرها من أقوى محطات التنافس على مستوى الإنتاج الوطني. وقال: «البطولة أوضحت خريطة التطور العظيم لمنتجي الخيل العربية في الإمارات، وهي خريطة منيرة وواعدة بمزيد من الجودة العالمية. بطولة الإنتاج المحلي في الشارقة قمة في التنظيم والتحكيم والجمال وحجم المشاركة والإقبال الجماهيري والإنجازات الوطنية. البطولة سجلت نفسها حدثاً متميزاً، ومربط دبي كان، في الموعد، ومحافظاً على صدارته التاريخية».